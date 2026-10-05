Дешева альтернатива Apple Watch: Lenovo випустила смартгодинник вартістю до 1500 грн (фото)
Компанія Lenovo представила бюджетний розумний годинник Watch Fit 3 з якісним AMOLED-дисплеєм та тонким корпусом.
Lenovo Watch Fit 3 не може конкурувати з такими доступними смартгодинниками, як Redmi Watch 6, Huawei Watch Fit 5 або Honor Band 11, але за свою ціну він пропонує хороший набір функцій. Характеристики новинки вже з’явились на сайті Lenovo.
Однією з основних переваг Lenovo Watch Fit 3 став вигнутий 1,96-дюймовий AMOLED-дисплей з роздільною здатністю 410x502 пікселів. Також варто відзначити корпус товщиною всього 9,9 мм.
Lenovo Watch Fit 3 пропонується у двох кольорах з відповідними силіконовими ремінцями. Смартгодинник має звичайні функції для здоров'я та фітнесу, включаючи кілька спортивних режимів, відстеження сну, моніторинг рівня кисню в крові та моніторинг серцевого ритму. Пристрій таокж оснащений голосовим помічником на базі ШІ.
Інші Lenovo Watch Fit 3 включають підтримку офлайн-платежів, рівень захисту від води та пилу IP68, а також численні циферблати. У звичайному режимі загальний час роботи від акумулятора може сягати близько 6 днів у режимі, тоді як за економного використання годинник може протриматися 9 днів.
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Наразі Lenovo Watch Fit 3 вже вийшов у Китаї. Хоча глобальний реліз офіційно не анонсувався, смартгодинники Lenovo зазвичай з'являються на AliExpress через деякий час.
- Ціна Lenovo Watch Fit 3 — близько 29 доларів ( приблизно 1 300 грн).
Нагадаємо, новий Samsung Galaxy Watch Ultra 2 перевершив за піковою яскравістю флагманські моделі від Apple та Huawei.
Фокус також повідомляв, що Honor представила розумний годинник Watch 6 Pro, який може стати дешевшою альтернативою Apple Watch.