Garmin представила серию роскошных смарт-часов: цены и параметры MARQ Gen 3 (фото)

Компания Garmin анонсировала серию флагманских умных часов MARQ Gen 3, предназначенных для различных видов активности.

Серия Garmin MARQ Gen 3 включает модели MARQ Adventurer, MARQ Athlete, MARQ Aviator, MARQ Commander, MARQ Diver и MARQ Golfer. Об этом говорится на официальном сайте Garmin.

Аппаратное обеспечение MARQ Gen 3, по всей видимости, основано на Garmin Fenix 9 Pro, однако новые часы отличаются еще более премиальным корпусом и большим выбором дизайнов. Каждая модель имеет уникальный внешний вид и эксклюзивную коллекцию настраиваемых циферблатов.

Варианты Garmin MARQ Gen 3 Фото: Garmin

Часы MARQ Gen 3 могут похвастаться титановым корпусом, керамическим безелем, сапфировым стеклом, функцией ЭКГ и 1,4-дюймовым AMOLED-дисплеем с яркостью 3000 нит. Кроме того, они обеспечивают 18 дней автономной работы, оснащены GPS-модулем и первоклассными функциями для тренировок.

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Динамик и микрофон позволяют управлять часами с помощью голосовых команд и использовать виртуального помощника для ответа на текстовые сообщения.

Garmin MARQ 3-го поколения Фото: Garmin

Другие характеристики серии включают NFC-чип, яркий светодиодный фонарик, LTE-модем, 128 ГБ памяти, водонепроницаемость до 10 атм, а также навигационные возможности, включая предварительно загруженные карты, поиск адресов и технологию спутниковой связи inReach.

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Ожидается, что смарт-часы Garmin MARQ Gen 3 поступят в продажу в декабре 2026 года. Их цена составит от 2500 долларов в зависимости от конкретной модели.

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