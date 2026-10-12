Более 50 дней автономной работы: вышла более дешевая альтернатива смарт-часам Garmin (фото)

Новые умные часы Amazfit T-Rex Dual Solar отличаются двумя встроенными солнечными панелями. Это делает новинку более доступным конкурентом Garmin Fenix 9 Pro Solar.

Amazfit T-Rex Dual Solar уже несколько недель доступен в США, а теперь он официально появился в Европе. Характеристики умных часов представлены на официальном сайте Amazfit.

Отличительной особенностью T-Rex Dual Solar стали две солнечные панели, призванные обеспечить длительное время автономной работы. Одна солнечная панель расположена вокруг дисплея, тогда как вторая встроена в стеклокерамическую заднюю панель часов и имеет примерно вдвое большую площадь.

Солнечная панель на задней части корпуса T-Rex Dual Solar Фото: Amazfit

По данным Amazfit, часы работают до 25 дней без зарядки от солнечной панели, 34 дня при условии ежедневной трёхчасовой зарядки от солнечной панели со стороны дисплея или 51 день при трёхчасовой зарядке от солнечной панели на обратной стороне корпуса.

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T-Rex Dual Solar оснащен 1,32-дюймовым AMOLED-дисплеем с яркостью 3000 нит и разрешением 466 x 466 пикселей. Часы могут похвастаться титановым безелем, сапфировым стеклом и водонепроницаемостью до 10 атм.

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Часы оснащены датчиком сердечного ритма, датчиком температуры кожи, чипом NFC для бесконтактных платежей, динамиком, микрофонами и GPS-модулем. Функция Amazfit LiveShare также позволяет делиться информацией о местоположении, пройденном расстоянии, темпе и текущем пульсе с выбранными друзьями.

Цена Amazfit T-Rex Dual Solar — 649,90 евро (около 32 708 грн).

Amazfit T-Rex Dual Solar Фото: Amazfit

Напомним, что компания Garmin официально анонсировала флагманские смарт-часы Enduro 4.

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