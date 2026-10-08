Работает от батареи до 90 дней: Garmin представила умные часы Enduro 4 (фото)

Компания Garmin официально анонсировала флагманские смарт-часы Enduro 4, которые получили вдвое больший объем памяти и ряд новых функций по сравнению со своим предшественником.

Несмотря на ряд улучшений, Garmin Enduro 4 сохраняют ту же стартовую цену, что и Garmin Enduro 3, представленные в 2024 году. Такое случается редко, особенно с учетом подорожания чипов памяти. Характеристики Enduro 4 представлены на официальном сайте Garmin.

Новые умные часы Garmin весят 68 г, имеют 52-миллиметровый корпус из армированного волокном полимера, титановый безель, водонепроницаемость 10 атм и светодиодный фонарик. Устройство получило новый тканевый ремешок ComfortFit с поддержкой QuickFit, изготовленный из влагоотводящей ткани.

Garmin Enduro 4 Фото: Garmin

Enduro 4 имеют на 50 % больше оперативной памяти и вдвое больше памяти, что обеспечивает более плавную работу интерфейса и на 30 % более быстрое перемещение по карте. Новый режим Perspective View позволяет видеть путь впереди на большем расстоянии.

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Аккумулятор Enduro 4 обещает 320 часов отслеживания активности при солнечной зарядке или 90 дней в режиме смарт-часов при соответствующих условиях солнечного освещения. Аналогичное время автономной работы обеспечивали Enduro 3.

Поскольку Garmin уделяет приоритетное внимание долговечности и функциональности, в часах Enduro 4 используется 1,4-дюймовый MIP-дисплей вместо OLED. Также доступны два новых режима работы от батареи — Max Accuracy и Max Battery.

Что касается отслеживания активности, Enduro 4 теперь учитывают перепады высоты маршрута при оценке интенсивности нагрузки, а новые зоны выносливости и кривые выносливости показывают, как меняется выносливость пользователя со временем или в течение одной тренировки. Некоторые из существующих функций отслеживания были расширены, например, гребля в помещении.

Рекомендуемая розничная цена Garmin Enduro 4 — 899,99 долларов (около 40 350 грн).

Напомним, ранее компания Garmin выпустила на международный рынок смарт-часы Approach S72.

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