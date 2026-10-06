Garmin выпустила новые умные часы: цена и характеристики Approach S72 (фото)

Компания Garmin представила на международном рынке смарт-часы Approach S72 с несколькими новыми функциями, которые превосходят возможности текущей модели Approach S70.

Garmin Approach S72 позиционируются как умные часы для гольфа, однако они также могут похвастаться рядом других полезных функций. Устройство уже появилось на официальном сайте Garmin.

Garmin Approach S72

Часы Approach S72 поддерживают встроенные карты, оснащены светодиодным фонариком и программным обеспечением Garmin для подготовки к тренировкам. Часы могут помочь найти смартфон с помощью GPS и оснащены голосовым помощником.

Garmin Approach S72 Фото: Garmin

Новинка Garmin также предлагает функцию электрокардиограммы (ЭКГ), круглосуточный мониторинг насыщения крови кислородом и расширенные возможности определения местоположения благодаря поддержке QZSS. Кроме того, они имеют 64 ГБ памяти, что в четыре раза больше, чем у Approach S70.

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Ожидается, что умные часы Approach S72 поступят в продажу по всему миру с 9 октября 2026 года.

Цена Garmin Approach S72 в Европе — 799 евро (около 40 350 грн).

Garmin Approach S72 Фото: Garmin

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