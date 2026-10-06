Garmin випустила новий розумний годинник: ціна та параметри Approach S72 (фото)

Компанія Garmin представила на міжнародному ринку смартгодинник Approach S72 з кількома новими можливостями, які перевершують поточний Approach S70.

Garmin Approach S72 позиціонується як розумний годинник для гольфу, проте він також може похвалитися низкою інших корисних функцій. Пристрій вже з’явився на офіційному сайті Garmin.

Garmin Approach S72

Годинник Approach S72 підтримує вбудовані карти, світлодіодний ліхтарик та програмне забезпечення Garmin для підготовки до тренувань. Годинник може допомогти знайти смартфон за допомогою GPS та оснащений голосовим помічником.

Garmin Approach S72 Фото: Garmin

Новинка Garmin також пропонує функцію електрокардіограми (ЕКГ), цілодобовий моніторинг насичення крові киснем та розширені послуги визначення місцезнаходження завдяки підтримці QZSS. Окрім того, він має 64 ГБ пам’яті, що в чотири рази більше, ніж у Approach S70.

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Очікується, що розумний годинник Approach S72 надійде у продаж по всьому світу з 9 жовтня 2026 року.

Ціна Garmin Approach S72 у Європі — 799 євро (близько 40 350 грн).

Garmin Approach S72 Фото: Garmin

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