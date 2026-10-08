Працює від батареї до 90 днів: Garmin представила розумний годинник Enduro 4 (фото)

Компанія Garmin офіційно анонсувала флагманський смартгодинник Enduro 4, який отримав вдвічі більший обсяг пам’яті та деякі нові функції порівняно зі своїм попередником.

Попри низку покращень, Garmin Enduro 4 зберігає ту ж стартову ціну, що й Garmin Enduro 3, представлений у 2024 році. Таке рідко трапляється, особливо з огляду на подорожчання чипів пам’яті. Характеристики Enduro 4 розкриті на офіційному сайті Garmin.

Новий розумний годинник Garmin важить 68 г, має 52-міліметровий корпус з армованого волокном полімеру, титановий безель, водонепроникність 10 атм та світлодіодний ліхтарик. Пристрій отримав новий тканинний ремінець ComfortFit з підтримкою QuickFit, який виготовлений з вологовідвідної тканини.

Garmin Enduro 4 Фото: Garmin

Enduro 4 має на 50% більше оперативної пам'яті та вдвічі більше пам'яті, що забезпечує плавнішу роботу інтерфейсу та на 30 % швидше переміщення по карті. Новий режим Perspective View дозволяє бачити шлях попереду на більшій відстані.

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Акумулятор Enduro 4 обіцяє 320 годин відстеження активності з урахуванням сонячної зарядки або 90 днів у режимі смартгодинника за відповідних умов сонячного світла. Аналогічний час автономної роботи пропонував Enduro 3.

Оскільки Garmin надає пріоритет витривалості та функціональності, годинник Enduro 4 використовує 1,4-дюймовомий MIP-дисплей замість OLED. Також є два нові режими режимами роботи від батареї — Max Accuracy та Max Battery.

Що стосується відстеження активності, Enduro 4 тепер враховує перепади висоти маршруту під час оцінки інтенсивності навантаження, а нові зони витривалості та криві витривалості показують, як змінюється витривалість користувача з часом або протягом одного тренування. Деякі з існуючих функцій відстеження розширені, як от веслування в приміщенні.

Рекомендована роздрібна ціна Garmin Enduro 4 — 899.99 доларів (близько 40 350 грн).

Нагадаємо, раніше Garmin випустила на міжнародному ринку смартгодинник Approach S72.

Фокус також повідомляв, що Lenovo представила бюджетний розумний годинник Watch Fit 3.