Понад 50 днів роботи від батареї: вийшла дешевша альтернатива смартгодиннику Garmin (фото)

Новий розумний годинник Amazfit T-Rex Dual Solar вирізняється двома вбудованими сонячними панелями. Це робить новинку доступнішим конкурентом Garmin Fenix ​​9 Pro Solar.

Amazfit T-Rex Dual Solar вже кілька тижнів доступний у США, а тепер він офіційно з’явився у Європі. Характеристики розумного годинника розкриті на офіційному сайті Amazfit.

Особливістю T-Rex Dual Solar стали дві сонячні панелі, покликані забезпечити тривалий час автономної роботи. Одні сонячна панель розташована навколо дисплея, тоді як друга вбудована в склокерамічну задню панель годинника та має приблизно вдвічі більшу площу.

Сонячна панель за задній частині корпусу T-Rex Dual Solar Фото: Amazfit

За даними Amazfit, годинник витримує до 25 днів роботи без сонячної зарядки, 34 дні за умови щоденної тригодинної зарядки від сонячної панелі зі сторони дисплея або 51 день з трьома годинами зарядки від сонячної панелі на зворотній частині корпусу.

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T-Rex Dual Solar отримав 1,32-дюймовий AMOLED-дисплей з яскравістю 3000 ніт та роздільною здатністю 466 x 466 пікселів. Годинник може похвалитися титановим безелем, сапфіровим склом та водонепроникністю до 10 атм.

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Годинник має датчик серцевого ритму, датчик температури шкіри, чип NFC для безконтактних платежів, динамік, мікрофони та GPS-модуль. Функція Amazfit LiveShare також дозволяє ділитися місцезнаходженням, пройденою відстанню, темпом та поточним пульсом з обраними друзями.

Ціна Amazfit T-Rex Dual Solar — 649,90 євро (близько 32 708 грн).

Amazfit T-Rex Dual Solar Фото: Amazfit

Нагадаємо, компанія Garmin офіційно анонсувала флагманський смартгодинник Enduro 4.

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