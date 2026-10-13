Garmin представила серію розкішних смартгодинників: ціни та параметри MARQ Gen 3 (фото)

Компанія Garmin анонсувала серію флагманських розумних годинників MARQ Gen 3, призначених для різних видів активності.

Серія Garmin MARQ Gen 3 включає моделі MARQ Adventurer, MARQ Athlete, MARQ Aviator, MARQ Commander, MARQ Diver та MARQ Golfer. Про це йдеться на офіційній сторінці Garmin.

Апаратне забезпечення MARQ Gen 3, схоже, базується на Garmin Fenix ​​9 Pro, проте нові годинники мають ще преміальніший корпус та більше варіантів дизайну. Кожна модель має унікальний вигляд та ексклюзивну колекцію циферблатів, які можна налаштувати.

Варіанти Garmin MARQ Gen 3 Фото: Garmin

Годинники MARQ Gen 3 можуть похвалитися титановим корпусом, керамічним безелем, сапфіровим склом, функцією ЕКГ та 1,4-дюймовим AMOLED-дисплеєм із яскравістю 3000 ніт. Вони також пропонують 18 днів автономної роботи, GPS-модуль та першокласні функції для тренувань.

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Динамік і мікрофон дозволяють керувати годинником за допомогою голосових команд та використовувати віртуального помічника для відповіді на текстові повідомлення.

Garmin MARQ Gen 3 Фото: Garmin

Інші характеристики серії включають NFC-чип, яскравий світлодіодний ліхтарик, LTE-модем, 128 ГБ пам’яті, водонепроникність до 10 атм, а також можливості навігації, включаючи попередньо завантажені карти, пошук адрес та технологію супутникового зв’язку inReach.

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Очікується що смартгодинники Garmin MARQ Gen 3 надійдуть у продаж у грудні 2026 року. Їхня ціна становитиме від 2500 доларів, залежно від конкретної моделі.

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