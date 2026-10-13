Дешевша заміна Pixel Watch: Google випустила фітнес-трекер з AMOLED-дисплеєм (фото)

Компанія Google представила новий фітнес-трекер під назвою Fitbit Edge. Пристрій офіційно надійде у продаж 27 жовтня 2026 року.

Трекер Google Fitbit Edge займає проміжну ланку між Pixel Watch 5 та Fitbit Air та позиціонується як доступніша альтернатива розумному годиннику. Деталі про новинку розкрив портал GSMArena.

На відміну від безекранного Fitbit Air, новий Fitbit Edge оснащений 1,34-дюймовим AMOLED-дисплеєм. Корпус має захист IP68, водонепроникність до 50 метрів, товщину 11,5 мм та важить 17,7 г. На правій стороні розташована фізична кнопка, що дозволяє переміщатися по інтерфейсу.

Google Fitbit Edge Фото: Google

Fitbit Edge використовує власний інтерфейс, натхненний Pixel Watch. Він пропонує Google Maps, керування медіа, сповіщення про дзвінки, швидкі відповіді, будильник та таймер. Трекер також відображає кількість кроків, погоду, сон та частоту серцевих скорочень.

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Загалом Fitbit Edge підтримує понад 50 режимів тренувань. Він оснащений датчиками для вимірювання рівня кисню в крові та зняття показників ЕКГ, оптичним датчиком серцевого ритму PPG та датчиком температури шкіри далекого радіуса дії.

Датчики Google Fitbit Edge Фото: Google

Інші функції Fitbit Edge включають GPS-відстеження, автоматичне відстеження активності та підказки в режимі реального часу. Фітнес-трекер працює на базі мікроконтролера Ambiq AP5 у поєднанні з 64 МБ флеш-пам'яті NOR. Акумулятор ємністю 65 мАг обіцяє до 7 днів звичайного використання.

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Fitbit Edge доступний у чотирьох основних дизайнах: Matte Black Aluminum з ремінцем кольору Obsidian, Satin Silver Aluminum з ремінцем Fog, Satin Pyrite Aluminum з ремінцем Olive та Champagne Gold з ремінцем Canyon. Також продаватиметься варіант Stephen Curry Special Edition.

Ціна Fitbit Edge — 180 доларів.

Ціна Fitbit Edge Stephen Curry Special Edition — 220 доларів.

Кольори Google Fitbit Edge Фото: Google

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