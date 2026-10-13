Более дешевая замена Pixel Watch: Google выпустила фитнес-трекер с AMOLED-дисплеем (фото)
Компания Google представила новый фитнес-трекер под названием Fitbit Edge. Устройство официально поступит в продажу 27 октября 2026 года.
Трекер Google Fitbit Edge занимает промежуточное положение между Pixel Watch 5 и Fitbit Air и позиционируется как более доступная альтернатива умным часам. Подробности о новинке раскрыл портал GSMArena.
В отличие от безекранного Fitbit Air, новый Fitbit Edge оснащен 1,34-дюймовым AMOLED-дисплеем. Корпус имеет степень защиты IP68, водонепроницаемость до 50 метров, толщину 11,5 мм и весит 17,7 г. На правой стороне расположена физическая кнопка, позволяющая перемещаться по интерфейсу.
Fitbit Edge использует собственный интерфейс, вдохновленный Pixel Watch. Он предлагает Google Maps, управление мультимедиа, уведомления о звонках, быстрые ответы, будильник и таймер. Трекер также отображает количество шагов, погоду, сон и частоту сердечных сокращений.
В целом Fitbit Edge поддерживает более 50 режимов тренировок. Он оснащен датчиками для измерения уровня кислорода в крови и считывания показателей ЭКГ, оптическим датчиком сердечного ритма PPG и датчиком температуры кожи с большим радиусом действия.
Другие функции Fitbit Edge включают отслеживание по GPS, автоматический мониторинг активности и подсказки в режиме реального времени. Фитнес-трекер работает на базе микроконтроллера Ambiq AP5 в сочетании с 64 МБ флэш-памяти NOR. Аккумулятор емкостью 65 мАч обеспечивает до 7 дней обычного использования.
Какие устройства вы чаще всего подключаете к зарядной станции?
Fitbit Edge доступен в четырех основных вариантах дизайна: Matte Black Aluminum с ремешком цвета Obsidian, Satin Silver Aluminum с ремешком Fog, Satin Pyrite Aluminum с ремешком Olive и Champagne Gold с ремешком Canyon. Также в продаже появится версия Stephen Curry Special Edition.
- Цена Fitbit Edge — 180 долларов.
- Цена Fitbit Edge Stephen Curry Special Edition — 220 долларов.
Напомним, что компания Samsung анонсировала трекер Galaxy SmartTag 3, совместимый с устройствами Apple.
Фокус также сообщал, что компания Xiaomi представила бюджетный фитнес-трекер Smart Band 11.