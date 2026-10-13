Более дешевая замена Pixel Watch: Google выпустила фитнес-трекер с AMOLED-дисплеем (фото)

Компания Google представила новый фитнес-трекер под названием Fitbit Edge. Устройство официально поступит в продажу 27 октября 2026 года.

Трекер Google Fitbit Edge занимает промежуточное положение между Pixel Watch 5 и Fitbit Air и позиционируется как более доступная альтернатива умным часам. Подробности о новинке раскрыл портал GSMArena.

В отличие от безекранного Fitbit Air, новый Fitbit Edge оснащен 1,34-дюймовым AMOLED-дисплеем. Корпус имеет степень защиты IP68, водонепроницаемость до 50 метров, толщину 11,5 мм и весит 17,7 г. На правой стороне расположена физическая кнопка, позволяющая перемещаться по интерфейсу.

Google Fitbit Edge Фото: Google

Fitbit Edge использует собственный интерфейс, вдохновленный Pixel Watch. Он предлагает Google Maps, управление мультимедиа, уведомления о звонках, быстрые ответы, будильник и таймер. Трекер также отображает количество шагов, погоду, сон и частоту сердечных сокращений.

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В целом Fitbit Edge поддерживает более 50 режимов тренировок. Он оснащен датчиками для измерения уровня кислорода в крови и считывания показателей ЭКГ, оптическим датчиком сердечного ритма PPG и датчиком температуры кожи с большим радиусом действия.

Датчики Google Fitbit Edge Фото: Google

Другие функции Fitbit Edge включают отслеживание по GPS, автоматический мониторинг активности и подсказки в режиме реального времени. Фитнес-трекер работает на базе микроконтроллера Ambiq AP5 в сочетании с 64 МБ флэш-памяти NOR. Аккумулятор емкостью 65 мАч обеспечивает до 7 дней обычного использования.

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Fitbit Edge доступен в четырех основных вариантах дизайна: Matte Black Aluminum с ремешком цвета Obsidian, Satin Silver Aluminum с ремешком Fog, Satin Pyrite Aluminum с ремешком Olive и Champagne Gold с ремешком Canyon. Также в продаже появится версия Stephen Curry Special Edition.

Цена Fitbit Edge — 180 долларов.

Цена Fitbit Edge Stephen Curry Special Edition — 220 долларов.

Цвета Google Fitbit Edge Фото: Google

Напомним, что компания Samsung анонсировала трекер Galaxy SmartTag 3, совместимый с устройствами Apple.

Фокус также сообщал, что компания Xiaomi представила бюджетный фитнес-трекер Smart Band 11.