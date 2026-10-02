Лучшая альтернатива AirTag от Apple: Samsung представила трекер для Android и iOS (фото)

Компания Samsung анонсировала трекер третьего поколения под названием Galaxy SmartTag 3, который обладает несколькими новыми функциями и совместим с устройствами Apple.

Samsung Galaxy SmartTag 3 впервые поддерживает iOS, обладает новыми функциями отслеживания и улучшенным временем автономной работы. Подробности о новинке появились на сайте Samsung.

Galaxy SmartTag 3 меньше и легче своего предшественника на 35 % и 33 % соответственно. Galaxy SmartTag 2 запомнился дизайном в форме открывашки для бутылок, тогда как новый трекер Samsung имеет форму скруглённого квадрата.

Samsung Galaxy SmartTag 3 Фото: Samsung

Обновленный дизайн Galaxy SmartTag 3 также предусматривает наличие дополнительных чехлов, чтобы трекер можно было носить в качестве брелка. Samsung предлагает широкий выбор чехлов, тогда как само устройство доступно только в черном и белом цветах.

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Трекер имеет класс защиты от пыли и воды IP67 и время автономной работы до 550 дней. В режиме энергосбережения он может проработать 790 дней. Новинка питается от сменной батарейки-таблетки CR2032.

Чехлы для Samsung Galaxy SmartTag 3 Фото: Samsung

Galaxy SmartTag 3 совместим с устройствами Galaxy под управлением ОС Android 12 или более поздней версии, а также с гаджетами Apple, начиная с iOS 17. Новая функция Compass View позволяет определять расстояние и направление на расстоянии до 60 метров. Она доступна на устройствах Galaxy с поддержкой UWB или Bluetooth 6.0 Channel Sounding.

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Среди новых функций также стоит отметить Place Notification, которая позволяет пользователям обозначать область и получать уведомления, когда отмеченный объект попадает в эту область или покидает ее. Она может быть полезна владельцам животных и различных видов транспорта.

Samsung Galaxy SmartTag 3 поступит в продажу в Южной Корее 7 октября, а международный выпуск ожидается в 2027 году. Цена трекера пока не разглашается.

Напомним, что компания KeySmart выпустила устройство для отслеживания кошельков SmartCard в форме карточки.

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