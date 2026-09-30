Какой бюджетный фитнес-трекер купить в 2026 году: Luna Band против Fitbit Air (фото)
Фитнес-браслеты Fitbit Air и Luna Band предлагают надежное отслеживание активности и сна, а также лаконичный дизайн без дисплея по относительно доступным ценам.
Недавно представленный Luna Band является прямым конкурентом Fitbit Air от Google, поэтому обозреватель гаджетов Дэн Бракалья решил сравнить эти два устройства. В статье для Tom's Guide он назвал пять ключевых отличий между фитнес-трекерами.
Цена
Официальная цена Fitbit Air начинается от 99 долларов, тогда как Luna Band стоит 149 долларов. На первый взгляд, это делает фитнес-браслет Google более выгодной покупкой.
Доступ к функциям
Несмотря на более низкую стартовую цену, Fitbit Air может обойтись дороже, чем Luna Band, поскольку предлагает платный доступ к некоторым более продвинутым функциям. Например, доступ к Google Health Premium для Fitbit Air стоит 9,99 долларов в месяц.
В то же время все функции Luna Band, включая персонализированную аналитику с помощью искусственного интеллекта, доступны без подписки в течение всего срока службы устройства.
Аккумулятор
Luna Band также лидирует по времени автономной работы, обеспечивая до 10 дней на одном заряде. Fitbit Air может работать максимум 7 дней без подзарядки.
Уведомление
Как Fitbit Air, так и Luna Band поддерживают тактильную обратную связь, однако есть некоторые различия.Важно
Fitbit Air использует вибрацию исключительно в рамках функции Smart Alarm, предназначенной для пробуждения пользователя с помощью тактильной обратной связи в оптимальное время. В свою очередь, Luna Band позволяет настроить вибрацию для уведомлений о состоянии здоровья, оповещений и будильников. Тактильные уведомления также можно настроить так, чтобы они напоминали о необходимости двигаться в течение дня.
Напомним, что компания Xiaomi официально анонсировала бюджетный фитнес-трекер Smart Band 11.
Фокус также сообщал, что соучредители Fitbit анонсировали фитнес-браслет Luffu Link.