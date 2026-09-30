Какой бюджетный фитнес-трекер купить в 2026 году: Luna Band против Fitbit Air (фото)

Фитнес-браслеты Fitbit Air и Luna Band предлагают надежное отслеживание активности и сна, а также лаконичный дизайн без дисплея по относительно доступным ценам.

Недавно представленный Luna Band является прямым конкурентом Fitbit Air от Google, поэтому обозреватель гаджетов Дэн Бракалья решил сравнить эти два устройства. В статье для Tom's Guide он назвал пять ключевых отличий между фитнес-трекерами.

Цена

Fitbit Air и Luna Band Фото: Tom's Guide

Официальная цена Fitbit Air начинается от 99 долларов, тогда как Luna Band стоит 149 долларов. На первый взгляд, это делает фитнес-браслет Google более выгодной покупкой.

Доступ к функциям

Несмотря на более низкую стартовую цену, Fitbit Air может обойтись дороже, чем Luna Band, поскольку предлагает платный доступ к некоторым более продвинутым функциям. Например, доступ к Google Health Premium для Fitbit Air стоит 9,99 долларов в месяц.

Видео дня

В то же время все функции Luna Band, включая персонализированную аналитику с помощью искусственного интеллекта, доступны без подписки в течение всего срока службы устройства.

Аккумулятор

Luna Band и Fitbit Air Фото: Tom's Guide

Luna Band также лидирует по времени автономной работы, обеспечивая до 10 дней на одном заряде. Fitbit Air может работать максимум 7 дней без подзарядки.

Уведомление

Как Fitbit Air, так и Luna Band поддерживают тактильную обратную связь, однако есть некоторые различия.

Важно

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Fitbit Air использует вибрацию исключительно в рамках функции Smart Alarm, предназначенной для пробуждения пользователя с помощью тактильной обратной связи в оптимальное время. В свою очередь, Luna Band позволяет настроить вибрацию для уведомлений о состоянии здоровья, оповещений и будильников. Тактильные уведомления также можно настроить так, чтобы они напоминали о необходимости двигаться в течение дня.

Luna Band и Fitbit Air Фото: Tom's Guide

Напомним, что компания Xiaomi официально анонсировала бюджетный фитнес-трекер Smart Band 11.

Фокус также сообщал, что соучредители Fitbit анонсировали фитнес-браслет Luffu Link.