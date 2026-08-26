Стильный фитнес-трекер с GPS и кнопкой SOS: цена и функции новинки Luffu (фото)

Соучредители бренда Fitbit Джеймс Парк и Эрик Фридман анонсировали новый фитнес-браслет Luffu Link, который представляет собой альтернативу Fitbit Air.

Фитнес-трекер Luffu Link не имеет дисплея, работает до пяти дней от аккумулятора и оснащен датчиками сердечного ритма и движения для отслеживания активности, шагов и сна. Подробности о новинке раскрыты на сайте Luffu.

Анонс Luffu Link

Благодаря встроенным динамикам и микрофонам устройство предлагает множество полезных функций. Например, можно вводить данные о своем здоровье в сопутствующее приложение для смартфона с помощью голосовых команд.

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Помимо стандартных функций голосового помощника, таких как установка напоминаний и ведение заметок, микрофон Luffu Link позволяет пользователям вызывать помощь и отправлять сообщения контактам в случае чрезвычайной ситуации.

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Luffu Link также оснащен встроенным GPS-модулем и LTE-модемом, благодаря чему служба экстренной помощи может получать уведомления, даже если поблизости нет смартфонов. Двойное нажатие кнопки позволяет отправить текущее местоположение заранее выбранным контактам. Еще одним преимуществом браслета является водонепроницаемость до 5 атм.

Luffu Link Фото: Luffu

Трекер Luffu Link совместим как со смартфонами Apple iPhone, так и с Android. Однако следует учитывать, что для использования устройства требуется подписка, которая стоит 19,99 долларов в месяц.

Цена Luffu Link — 249,99 долларов (примерно 11 140 грн).

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