Что можно купить вместо Apple Watch: эксперт посоветовал недорогой фитнес-трекер Xiaomi (фото)

Бюджетный фитнес-трекер Xiaomi Smart Band 10 идеально подходит для активных пользователей, которые не готовы тратиться на полноценные умные часы.

Обозреватель гаджетов Том Бедфорд отметил, что функционал Xiaomi Smart Band 10 делает покупку чего-то вроде Apple Watch Ultra 3 совершенно ненужной. В статье для TechRadar эксперт также перечислил пять функций недорогого трекера, которые помогают ему в спортзале.

Отслеживание времени

Xiaomi Smart Band 10 Фото: TechRadar

Бедфорд рассказал, что во время тренировок постоянно использует таймер на Xiaomi Smart Band 10, чтобы понять, сколько времени прошло. Трекер помогает убедиться, что на каждый подход уходит одинаковое количество времени, чтобы поддерживать правильный уровень интенсивности и отдыхать одинаковое количество времени между подходами.

Это также значительно облегчает прогнозирование продолжительности тренировки. Автор подчеркнул, что наличие трекера побуждает его пробовать более короткие тренировки, когда есть меньше времени, вместо того, чтобы вообще не тренироваться.

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Частота сердечных сокращений

Xiaomi Smart Band 10 Фото: TechRadar

Мониторинг сердечного ритма — одна из основных функций любого фитнес-трекера. Контроль частоты сердечных сокращений во время тренировок может помочь определить, сколько времени нужно отдыхать между тренировками, стоит ли посвятить время отдыха активным упражнениям для восстановления или просто отдохнуть.

Большинство носимых устройств ещё больше упрощают планирование тренировок, отображая "красную зону", указывающую на слишком высокую частоту сердечных сокращений, и "синюю зону", если она низкая.

Оценка физической формы в динамике

Xiaomi Smart Band 10 Фото: TechRadar

Фитнес-трекеры почти всегда синхронизируются с фитнес-приложением на телефоне, которое может отслеживать результаты с течением времени и давать представление о том, как те или иные физические нагрузки влияют на организм.

Бедфорд отметил, что Xiaomi Smart Band 10 позволяет ему отслеживать частоту и виды тренировок за неделю, месяц и даже год. Использование графиков в приложении дает полезную информацию, которую легко упустить в повседневной жизни.

Калории

Xiaomi Smart Band 10 Фото: TechRadar

Эксперт подчеркнул, что несколько скептически относится к подсчету калорий с помощью фитнес-браслетов, однако это все равно полезное напоминание об одном из аспектов тренировок, о котором забывают многие посетители спортзала.

Отдых и восстановление

Xiaomi Smart Band 10 Фото: TechRadar

Многие недорогие фитнес-трекеры могут сообщать пользователю, насколько он утомлен или сколько времени нужно подождать, прежде чем снова приступить к тренировке. На трекере Xiaomi эта функция называется "Состояние тренировки". Она дает представление о том, насколько интенсивными были тренировки в последнее время.

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"Я никогда не полагаюсь на эту функцию больше, чем на собственную интуицию, но иногда я просто не могу решить, безразлична ли мне пробежка или тренировка. Именно тогда в дело вступает мой фитнес-трекер, чтобы предоставить мне дополнительные данные и подтолкнуть меня в том или ином направлении", — пояснил Бедфорд.

Напомним, что Samsung готовится выпустить новый фитнес-браслет Galaxy Fit 4, который составит конкуренцию фитнес-трекеру Google Fitbit Air.

Фокус также сообщал, что Garmin Cirqa был признан лучшим бюджетным фитнес-браслетом без дисплея в 2026 году.