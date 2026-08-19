Можна купити замість Apple Watch: експерт порадив недорогий фітнес-трекер Xiaomi (фото)

Бюджетний трекер Xiaomi Smart Band 10 ідеально підходить для активних користувачів, які не готові витрачатися на повноцінний розумний годинник.

Оглядач гаджетів Том Бедфорд зауважив, що функціонал Xiaomi Smart Band 10 робить покупку на кшталт Apple Watch Ultra 3 абсолютно непотрібною. У статті для TechRadar експерт також навів п'ять функцій недорогого трекера, які допомагають йому у спортзалі.

Відстеження часу

Xiaomi Smart Band 10 Фото: TechRadar

Бедфорд розповів, що під час тренувань постійно використовує таймер на Xiaomi Smart Band 10, щоб зрозуміти скільки часу минуло. Трекер допомагає переконатися, що на кожен підхід витрачається однакова кількість часу, щоб підтримувати правильний рівень інтенсивності та відпочивати однакову кількість часу між підходами.

Це також значно полегшує прогнозування тривалості тренування. Автор наголосив, що наявність трекера заохочує його пробувати коротші тренування, коли є менше часу, замість того, щоб взагалі не тренуватися.

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Частота серцевих скорочень

Xiaomi Smart Band 10 Фото: TechRadar

Відстеження серцебиття – це одна з основних функцій будь-якого фітнес-трекера. Контроль частоти серцевих скорочень під час тренувань може допомогти вирішити, скільки часу відпочивати між тренуваннями, чи присвятити час відпочинку активним вправам на відновлення чи просто відпочити.

Більшість носимих пристроїв ще більше спрощують планування тренування, маючи "червону зону", яка вказує на занадто високу частоту серцевих скорочень, і синю зону, якщо вона низька.

Огляд фізичної форми у динаміці

Xiaomi Smart Band 10 Фото: TechRadar

Фітнес-трекери майже завжди пов’язані з фітнес-застосунком на телефоні, який може відстежувати продуктивність з часом і надавати уявлення про те, як ті чи інші фізичні навантаження впливають на організм.

Бедфорд зазначив, що Xiaomi Smart Band 10 дозволяє йому відстежувати частоту та типи тренувань за тиждень, місяць на навіть рік. Використання графіків додатку дає корисну інформацію, яку легко пропустити у повсякденному житті.

Калорії

Xiaomi Smart Band 10 Фото: TechRadar

Експерт наголосив, що дещо скептично ставиться до відстеження калорій за допомогою фітнес-браслетів, проте це все одно корисне нагадування про аспект тренувань, про який забувають багато відвідувачів спортзалу.

Відпочинок та відновлення

Xiaomi Smart Band 10 Фото: TechRadar

Багато бюджетних фітнес-трекерів можуть сповіщати користувача, наскільки він виснажений або скільки часу слід чекати, перш ніж знову тренуватися. На трекері Xiaomi ця функція називається "Стан тренування". Вона дає уявлення про те, наскільки інтенсивним було тренування останнім часом.

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"Я ніколи не покладаюся на цю функцію більше, ніж на власну інтуїцію, але іноді я просто не можу вирішити, чи мені байдуже до пробіжки, чи до тренування. Саме тоді втручається мій фітнес-трекер, щоб надати мені додаткові дані та підштовхнути мене в тому чи іншому напрямку", — пояснив Бедфорд.

Нагадаємо, Samsung готується випустити новий фітнес-браслет Galaxy Fit 4, що складе конкуренцію трекеру Google Fitbit Air.

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