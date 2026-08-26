Стильний фітнес-трекер з GPS та SOS-кнопкою: ціна та функції новинки Luffu (фото)

Співзасновники бренду Fitbit Джеймс Парк та Ерік Фрідман анонсували новий фітнес-браслет Luffu Link який виглядає як альтернатива Fitbit Air.

Фітнес-трекер Luffu Link не має дисплея, працює до п'яти днів від акумулятора та оснащений датчиками серцевого ритму та руху для відстеження активності, кроків та сну. Деталі про новинку розкриті на сайті Luffu.

Анонс Luffu Link

Завдяки вбудованим динамікам і мікрофонам пропонує багато корисних функцій. Наприклад, можна реєструвати свої дані про здоров'я у супутньому додатку для смартфона за допомогою голосових команд.

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Окрім стандартних функцій голосового помічника, таких як встановлення нагадувань і ведення нотаток, мікрофон Luffu Link дозволяє користувачам викликати допомогу та надсилати повідомлення контактам у разі надзвичайної ситуації.

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Luffu Link також оснащений вбудованим GPS-модулем та LTE-модемом, завдяки чому служба екстреної допомоги може отримувати сповіщення, навіть коли поруч немає смартфонів. Подвійне натискання кнопки може надіслати поточне місцезнаходження попередньо обраним контактам. Ще однією перевагою браслета є водонепроникнісьб до 5 атм.

Luffu Link Фото: Luffu

Трекер Luffu Link сумісний як зі смартфонами Apple iPhone, так і з Android. Однак варто враховувати, що для Для використання пристрою потрібна підписка, яка коштує 19,99 доларів на місяць.

Ціна Luffu Link — 249,99 доларів (приблизно 11 140 грн).

Нагадаємо, Xiaomi Smart Band 10 отримав звання одного з найкращих бюджетних фітнес-трекерів 2026 року.

Фокус також повідомляв, що Google та Garmin нещодавно випустили нові фітнес-браслети без екранів.