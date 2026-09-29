Лучшие фитнес-трекеры по доступной цене: 3 модели, которые порадовали во время тестов (фото)

Современные фитнес-трекеры являются отличной альтернативой умным часам. Как правило, они позволяют отслеживать количество шагов, пульс и тренировки по значительно более низкой цене.

Для тех, кто ищет надежный фитнес-трекер стоимостью до 6 000 грн в 2026 году, эксперт портала Tom's Guide Джеймс Фрю подобрал 3 лучших варианта.

Fitbit Air

Fitbit Air Фото: tomsguide.com

Fitbit Air не имеет дисплея, поэтому визуально выглядит как обычный яркий браслет. Он отслеживает количество шагов, сон, активность, частоту сердечных сокращений и уровень кислорода в крови, позволяя составить полную картину активности и самочувствия в течение дня.

В ходе тестирования эксперт сравнил данные о сне, полученные с помощью Fitbit Air, с данными Garmin Forerunner 70, который стоит в два раза дороже. По его словам, результаты оказались очень близкими, хотя и были некоторые различия. Отслеживание физической активности также показало хорошие результаты.

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Цена Fitbit Air в Украине — от 5 739 грн.

Xiaomi Smart Band 10

Xiaomi Smart Band 10 Фото: tomsguide.com

Xiaomi Smart Band 10 — это бюджетный фитнес-трекер с небольшим продолговатым экраном, расположенным на одной линии с ремешком. Он может отслеживать 159 видов активности, включая бег, езду на велосипеде, тренировки в тренажерном зале и даже некоторые карточные и настольные игры.

Эксперт протестировал Smart Band 10 вместе с кольцом Oura Ring 4, которое стоит в шесть раз дороже, и обнаружил, что отслеживание шагов и активности у этих устройств довольно схоже. Приложение для смартфона простое и понятное в использовании, но в нем отсутствуют некоторые полезные данные, которые есть в Fitbit Air.

Интересной деталью также является то, что Smart Band 10 анализирует динамику сна пользователя, чтобы соотнести его с определенным животным, которое спит похожим образом. В случае автора обзора таким животным оказалась акула.

Цена Xiaomi Smart Band 10 в Украине — от 2 049 грн.

Amazfit Helio Strap

Amazfit Helio Strap Фото: Tom's Guide

Amazfit Helio Strap похож по дизайну на Fitbit Air, но стоит дешевле. Преимуществом этого фитнес-трекера также является то, что для доступа к каким-либо функциям или аналитике не требуется подписка.

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Поскольку у трекера нет дисплея, он автоматически отслеживает тренировки, самостоятельно определяя вид деятельности. Однако эта функция может быть не слишком точной, поэтому лучше запускать тренировки вручную через приложение Amazfit.

Приложение обладает двумя функциями, которые обычно доступны только в дорогих фитнес-трекерах: показатель восстановления Biocharge и показатель недельной активности PAI. Кроме того, эксперт отметил удивительно удобный стандартный ремешок, с которым очень комфортно спать. Отслеживание сна также оказалось довольно подробным и точным.

Цена Amazfit Helio Strap в Украине — от 4 770 грн.

Напомним, что компания Xiaomi уже официально анонсировала бюджетный фитнес-трекер Smart Band 11.

Фокус также сообщал, что фитнес-браслет Luffu Link может составить конкуренцию Fitbit Air.