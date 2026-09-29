Найкращі фітнес-трекери за доступну ціну: 3 моделі, які порадували під час тестів (фото)

Сучасні фітнес-трекери є чудовою альтернативою розумним годинникам. Вони, як правило, пропонують відстеження кроків, пульсу і тренувань за значно нижчою ціною.

Для тих, хто шукає надійний фітнес-трекер вартістю до 6 000 грн у 2026 році, експерт порталу Tom's Guide Джеймс Фрю підібрав 3 найкращі варіанти.

Fitbit Air

Fitbit Air Фото: tomsguide.com

Fitbit Air не має дисплея, тож візуально виглядає як звичайний барвистий браслет. Він відстежує кроки, сон, активність, частоту серцевих скорочень та рівень кисню в крові, дозволяючи скласти повноцінну картину активності та самопочуття протягом дня.

В ході тестування експерт порівняв відстеження сну Fitbit Air порівняно з Garmin Forerunner 70, який коштує вдвічі дорожче. За його словами, результати були дуже близькими, хоча й були деякі відмінності. Відстеження фізичної активності також показало хороші результати.

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Ціна Fitbit Air в Україні — від 5 739 грн.

Xiaomi Smart Band 10

Xiaomi Smart Band 10 Фото: tomsguide.com

Xiaomi Smart Band 10 являє собою бюджетний фітнес-трекер з невеликим продовгуватим екраном, що розташований на одній лінії з ремінцем. Він може відстежувати 159 видів діяльності, включно з бігом, їздою на велосипеді, тренуваннями в тренажерному залі та навіть деякими картковими та настільними іграми.

Експерт протестував Smart Band 10 разом з кільцем Oura Ring 4, яке шість разів дорожче, виявивши, що відстеження кроків та активності досить схоже. Застосунок для смартфона простий і зрозумілий у використанні, але йому бракує деяких корисних даних, які є на Fitbit Air.

Цікавою деталлю також є те, що Smart Band 10 аналізує динаміку сну користувача, щоб асоціювати його з певною твариною, яка спить схожим чином. У випадку автора огляду цією твариною була акула.

Ціна Xiaomi Smart Band 10 в Україні — від 2 049 грн.

Amazfit Helio Strap

Amazfit Helio Strap Фото: Tom's Guide

Amazfit Helio Strap близький за дизайном до Fitbit Air, але коштує дешевше. Перевагою цього фітнес-трекера також є те, що він не потребує підписки для доступу до будь-яких функцій чи аналітики.

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Оскільки трекер не має дисплея, він автоматично відстежує тренування, самостійно визначаючи вид діяльності. Однак ця функція може бути не надто точному, тому краще запускати тренування вручну через застосунок Amazfit.

Застосунок має дві функції, які зазвичай доступні лише для дорогих трекерів: показник відновлення Biocharge та показник тижневої активності PAI. Окрім того, експерт відзначив напрочуд зручний стандартний ремінь, з яким дуже комфортно спати. Відстеження сну також виявилось на доволі детальним та точним.

Ціна Amazfit Helio Strap в Україні — від 4 770 грн.

Нагадаємо, Xiaomi вже офіційно анонсувала бюджетний фітнес-трекер Smart Band 11.

Фокус також повідомляв, що фітнес-браслет Luffu Link може скласти конкуренцію Fitbit Air.