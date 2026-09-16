Fitbit Air (2026) проти Fitbit Flex (2013): порівняння фітнес-трекерів з 13-річною різницею (фото)

Компанія Fitbit здобула популярність у 2013 році завдяки безекранному трекеру Fitbit Flex. Сьогодні фітнес-браслети Fitbit випускає компанія Google, а найновішою моделлю є Fitbit Air, випущений у травні 2026 року.

Оглядач техніки Джефф Парсонс вирішив порівняти Fitbit Air (2026) та Fitbit Flex (2013) щоб відстежити еволюцію бренду за 13 років. Своїми враженнями він поділився у статті для Tom's Guide.

Експерт носив обидва трекери на зап'ясті вдень і вночі, звіряючи дані щодо кроків та сну, адже це єдині показники, які Fitbit Flex може відстежувати. Результати двох пристроїв були досить близькими. Єдиним недоліком Flex виявився гумовий ремінець, який зламався через кілька днів після початку тестування.

Fitbit Air (2026) та Fitbit Flex (2013) Фото: Tom's Guide

Що стосується Fitbit Air, його функціонал виходить за межі відстеження сну та лічильника кроків. Трекер тепер вимірює частоту серцевих скорочень, рівень кисню в крові, температуру шкіри та підходить для різних тренувань.

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Плетений ремінець з дихаючої тканини від Google виявився набагато зручнішим за гумовий ремінець, з яким постачався Fitbit Flex. За додаткову плату Fitbit Air також може запропонувати повноцінного тренера зі штучним інтелектом через застосунок Google Health.

Fitbit Air (2026) та Fitbit Flex (2013) Фото: Tom's Guide

Fitbit Air автоматично відстежує невеликий вибір типів тренувань, включаючи прогулянки, їзду на велосипеді та інші види діяльності. Щоб активність автоматично реєструвалася, потрібно займатися нею протягом щонайменше 15 хвилин поспіль. З Fitbit Flex потрібно було пам’ятати, як потрібно сильно торкатися його, щоб перевести в режим сну, і в ньому не було опції тренування.

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Браслет Air може працювати без підзарядки сім днів, тоді як Flex — лише п’ять. Однак варто віддати належне 13-річному гаджету, який після понад десяти років зберігання одразу увімкнувся та пропрацював трохи більше двох днів, перш ніж розрядитися. Невеличкою перевагою Flex також є маленький рядок миготливих світлодіодів, які дають уявлення про прогрес у кроках.

Офіційна ціна Fitbit Air становить 99 доларів. Стільки ж коштував Fitbit Flex на старті своїх продаж у 2013 році. Парсонс зазначив, що був вражений тим, наскільки більше Google може запропонувати з Air за ту ж ціну, що й його далекий попередник. З іншого боку Fitbit Flex добре впорався зі своїм скромним функціоналом навіть після десятиліття простою.

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