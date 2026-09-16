Fitbit Air (2026) против Fitbit Flex (2013): сравнение фитнес-трекеров с разницей в 13 лет (фото)

Компания Fitbit приобрела популярность в 2013 году благодаря трекеру Fitbit Flex без экрана. Сегодня фитнес-браслеты Fitbit выпускает компания Google, а самой новой моделью является Fitbit Air, выпущенный в мае 2026 года.

Обозреватель в сфере техники Джефф Парсонс решил сравнить Fitbit Air (2026) и Fitbit Flex (2013), чтобы проследить эволюцию бренда за 13 лет. Своими впечатлениями он поделился в статье для Tom's Guide.

Эксперт носил оба трекера на запястье днем и ночью, сверяя данные о шагах и сне, ведь это единственные показатели, которые может отслеживать Fitbit Flex. Результаты обоих устройств были довольно близкими. Единственным недостатком Flex оказался резиновый ремешок, который сломался через несколько дней после начала тестирования.

Fitbit Air (2026) и Fitbit Flex (2013) Фото: Tom's Guide

Что касается Fitbit Air, его функционал выходит за рамки отслеживания сна и подсчета шагов. Трекер теперь измеряет частоту сердечных сокращений, уровень кислорода в крови, температуру кожи и подходит для различных тренировок.

Видео дня

Плетеный ремешок из дышащей ткани от Google оказался гораздо удобнее резинового ремешка, который поставлялся в комплекте с Fitbit Flex. За дополнительную плату Fitbit Air также может предложить полноценного тренера с искусственным интеллектом через приложение Google Health.

Fitbit Air (2026) и Fitbit Flex (2013) Фото: Tom's Guide

Fitbit Air автоматически отслеживает небольшой набор видов тренировок, включая прогулки, езду на велосипеде и другие виды деятельности. Чтобы активность регистрировалась автоматически, необходимо заниматься ею не менее 15 минут подряд. С Fitbit Flex нужно было помнить, как сильно нужно нажимать на него, чтобы перевести в режим сна, и в нем не было опции тренировки.

Важно

Какой фитнес-трекер лучше купить: эксперт сравнил Fitbit Air и Garmin Cirqa (фото)

Браслет Air может работать без подзарядки семь дней, тогда как Flex — всего пять. Однако стоит отдать должное 13-летнему гаджету, который после более чем десяти лет хранения сразу включился и проработал чуть больше двух дней, прежде чем разрядиться. Небольшим преимуществом Flex также является небольшая строчка мигающих светодиодов, которые дают представление о прогрессе в шагах.

Официальная цена Fitbit Air составляет 99 долларов. Столько же стоил Fitbit Flex в начале продаж в 2013 году. Парсонс отметил, что был впечатлен тем, насколько больше Google может предложить с Air за ту же цену, что и его далекий предшественник. С другой стороны, Fitbit Flex хорошо справился со своим скромным функционалом даже после десятилетия простоя.

Напомним, что компания Xiaomi официально анонсировала бюджетный фитнес-трекер с дисплеем Smart Band 11.

Фокус также сообщал, что Huawei выпустила на международный рынок ряд умных часов.