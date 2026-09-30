Який бюджетний фітнес-трекер купити у 2026 році: Luna Band проти Fitbit Air (фото)

Фітнес-браслети Fitbit Air та Luna Band пропонують надійне відстеження активності та сну, а також лаконічний дизайн без дисплея за відносно доступними цінами.

Нещодавно представлений Luna Band є прямим конкурентом Fitbit Air від Google, тож оглядач гаджетів Ден Бракалья вирішив порівняти ці два пристрої. У статті для Tom's Guide він назвав п'ять ключових відмінностей між фітнес-трекерами.

Ціна

Fitbit Air та Luna Band Фото: Tom's Guide

Офіційна ціна Fitbit Air починається від 99 доларів, тоді як Luna Band коштує 149 доларів. На перший погляд, це робить фітнес-браслет Google більш вигідною покупкою.

Доступ до функцій

Попри нижчу стартову ціну, Fitbit Air може обійтися дорожче, ніж Luna Band, адже пропонує платний доступ до деяких більш просунутих функцій. Наприклад, доступ до Google Health Premium для Fitbit Air коштує 9,99 доларів на місяць.

Видео дня

Натомість усі функції Luna Band, включаючи персоналізовану аналітику за допомогою штучного інтелекту, доступні без підписки протягом усього терміну служби пристрою.

Акумулятор

Luna Band та Fitbit Air Фото: Tom's Guide

Luna Band також лідирує, коли йдеться про термін служби батареї, витримуючи до 10 днів на одному заряді. Fitbit Air може працювати максимум 7 днів без підзарядки.

Сповіщення

Як Fitbit Air, так і Luna Band підтримують тактильний зворотний зв’язок, однак є певні відмінності.

Важливо

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Fitbit Air використовує вібрацію лише в межах функції Smart Alarm, покликаної розбудити користувача за допомогою тактильного зворотного зв’язку в оптимальний час. Своєю чергою Luna Band дозволяє налаштувати вібрацію для сповіщень про стан здоров’я, сповіщень та будильників. Тактильні сповіщення також можна налаштувати так, щоб вони нагадувати порухатися впродовж дня.

Luna Band та Fitbit Air Фото: Tom's Guide

Нагадаємо, Xiaomi офіційно анонсувала бюджетний фітнес-трекер Smart Band 11.

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