Краща альтернатива AirTag від Apple: Samsung представила трекер для Android та iOS (фото)

Компанія Samsung анонсувала трекер третього покоління під назвою Galaxy SmartTag 3, який пропонує кілька нових функцій та сумісний з пристроями Apple.

Samsung Galaxy SmartTag 3 вперше підтримує iOS, має нові функції відстеження та покращений час роботи від акумулятора. Деталі про новинку з’явились на сайті Samsung.

Galaxy SmartTag 3 менший і легший за свого попередника на 35% та 33% відповідно. Galaxy SmartTag 2 запам’ятався дизайном у формі відкривачки для пляшок, тоді як новий трекер Samsung має форму заокругленого квадрата.

Samsung Galaxy SmartTag 3 Фото: Samsung

Оновлений дизайн Galaxy SmartTag 3 також передбачає додаткові чохли, щоб трекер можна було носити як брелок. Samsung пропонує великий вибір чохлів, тоді як сам пристрій доступний лише у чорному та білому кольорах.

Трекер має клас захисту від пилу та води IP67 та час роботи від батареї до 550 днів. В режимі енергозбереження він може витримати 790 днів. Живиться новинка від змінної батарейки-таблетки CR2032.

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Чохли для Samsung Galaxy SmartTag 3 Фото: Samsung

Galaxy SmartTag 3 сумісний з пристроями Galaxy на ОС Android 12 або новішій версії, а також з гаджетами Apple, починаючи з iOS 17. Нова функція Compass View забезпечує визначення відстані та напрямку на відстані до 60 метрів. Вона доступна на пристроях Galaxy з підтримкою UWB або Bluetooth 6.0 Channel Sounding.

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Серед нових функцій також варто відзначити Place Notification, яка дозволяє користувачам позначати область та отримувати сповіщення, коли позначений об’єкт переміщується в неї або виходить з неї. Вона може бути корисна для власників тварин та різного транспорту.

Samsung Galaxy SmartTag 3 надійде у продаж в Південній Кореї 7 жовтня, тоді як міжнародний реліз очікується у 2027 році. Ціна трекера поки не розголошується.

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