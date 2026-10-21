Apple Watch Ultra 4 проти Samsung Galaxy Watch 2: який смартгодинник кращий для бігу (фото)

Розумні годинники Apple Watch Ultra 4 та Samsung Galaxy Watch Ultra 2 пропонують низку передових функцій для бігунів, тому обрати кращу модель нелегко.

Щоб визначити найкращий смартгодинник для пробіжок, експертка порталу Tom's Guide Джейн Макгвайр порівняла Apple Watch Ultra 4 та Samsung Galaxy Watch Ultra 2, подолавши в них півмарафон.

GPS

Apple Watch Ultra 4 Фото: Future

В ході тестування в обох годинниках було налаштовано автоматичне визначення дистанції. Apple Watch Ultra 4 зафіксував пробіг як 13,23 милі; Samsung Galaxy Watch 2 – як 13,21 милі.

За словами Макгвайр, як Apple Watch Ultra 4, так і Samsung Galaxy Watch Ultra 2 зафіксували трохи довшу відстань, ніж було насправді. Авторка пояснює це тим, що не завжди дотримувалась траси забігу.

Пульс

Samsung Galaxy Watch 2 Фото: Future

Для контрольного вимірювання серцевого ритму Макгвайр використовувала розумне кільце Oura Ring 5. За даними цього пристрою, її середній пульс становив 163 удари на хвилину. Більшість часу авторка перебувала у 4 та 5 пульсових зонах.

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Дані Apple Watch Ultra 4 та Samsung Galaxy Watch Ultra 2 також виглядають досить схожими. Середній серцевий ритм на Apple Watch склав 159 ударів на хвилину, тоді як Galaxy Watch показали 160 ударів на хвилину.

Комфорт

За словами Макгвайр, обидва годинники відчувались досить громіздкими на зап'ясті. Samsung Galaxy Watch Ultra 2 здавався трохи ширшим, але різниця не дуже суттєво. Обидві моделі мають яскраві екрани, але дисплей Apple Watch Ultra 4 трохи більший.

Вердикт

Apple Watch Ultra 4 та Galaxy Watch 2 Фото: Future

Оскільки обидва годинники добре впорались з моніторингом півмарафону, вибір зводиться до операційної системи, якою користується потенційний покупець. Galaxy Watch Ultra 2 працює лише зі смартфонами на Android, тоді як Apple Watch Ultra 4 сумісний виключно з iPhone.

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