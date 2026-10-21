Apple Watch Ultra 4 против Samsung Galaxy Watch 2: какие умные часы лучшие для бега (фото)
Умные часы Apple Watch Ultra 4 и Samsung Galaxy Watch Ultra 2 предлагают ряд передовых функций для бегунов, поэтому выбрать лучшую модель непросто.
Чтобы определить лучшие смарт-часы для пробежек, эксперт портала Tom's Guide Джейн Макгуайр сравнила Apple Watch Ultra 4 и Samsung Galaxy Watch Ultra 2, преодолев в них полумарафон.
GPS
В ходе тестирования на обоих часах была включена функция автоматического определения расстояния. Apple Watch Ultra 4 зафиксировал пробег в 13,23 мили; Samsung Galaxy Watch 2 — в 13,21 мили.
По словам Макгуайр, как Apple Watch Ultra 4, так и Samsung Galaxy Watch Ultra 2 зафиксировали расстояние, немного превышающее реальное. Автор объясняет это тем, что не всегда придерживалась трассы забега.
Пульс
Для контрольного измерения сердечного ритма Макгуайр использовала умное кольцо Oura Ring 5. По данным этого устройства, её средний пульс составлял 163 удара в минуту. Большую часть времени автор находилась в 4-й и 5-й пульсовых зонах.
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Показатели Apple Watch Ultra 4 и Samsung Galaxy Watch Ultra 2 также выглядят довольно схожими. Средний пульс на Apple Watch составил 159 ударов в минуту, тогда как Galaxy Watch показали 160 ударов в минуту.
Комфорт
По словам Макгуайра, обе модели часов казались довольно громоздкими на запястье. Samsung Galaxy Watch Ultra 2 казался немного шире, но разница не слишком существенная. Обе модели имеют яркие экраны, но дисплей Apple Watch Ultra 4 немного больше.
Вердикт
Поскольку обе модели часов хорошо справились с мониторингом полумарафона, выбор сводится к операционной системе, которой пользуется потенциальный покупатель. Galaxy Watch Ultra 2 работает только со смартфонами на Android, тогда как Apple Watch Ultra 4 совместим исключительно с iPhone.
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