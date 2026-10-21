Apple Watch Ultra 4 против Samsung Galaxy Watch 2: какие умные часы лучшие для бега (фото)

Умные часы Apple Watch Ultra 4 и Samsung Galaxy Watch Ultra 2 предлагают ряд передовых функций для бегунов, поэтому выбрать лучшую модель непросто.

Чтобы определить лучшие смарт-часы для пробежек, эксперт портала Tom's Guide Джейн Макгуайр сравнила Apple Watch Ultra 4 и Samsung Galaxy Watch Ultra 2, преодолев в них полумарафон.

GPS

Apple Watch Ultra 4 Фото: Future

В ходе тестирования на обоих часах была включена функция автоматического определения расстояния. Apple Watch Ultra 4 зафиксировал пробег в 13,23 мили; Samsung Galaxy Watch 2 — в 13,21 мили.

По словам Макгуайр, как Apple Watch Ultra 4, так и Samsung Galaxy Watch Ultra 2 зафиксировали расстояние, немного превышающее реальное. Автор объясняет это тем, что не всегда придерживалась трассы забега.

Пульс

Samsung Galaxy Watch 2 Фото: Future

Для контрольного измерения сердечного ритма Макгуайр использовала умное кольцо Oura Ring 5. По данным этого устройства, её средний пульс составлял 163 удара в минуту. Большую часть времени автор находилась в 4-й и 5-й пульсовых зонах.

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Показатели Apple Watch Ultra 4 и Samsung Galaxy Watch Ultra 2 также выглядят довольно схожими. Средний пульс на Apple Watch составил 159 ударов в минуту, тогда как Galaxy Watch показали 160 ударов в минуту.

Комфорт

По словам Макгуайра, обе модели часов казались довольно громоздкими на запястье. Samsung Galaxy Watch Ultra 2 казался немного шире, но разница не слишком существенная. Обе модели имеют яркие экраны, но дисплей Apple Watch Ultra 4 немного больше.

Вердикт

Apple Watch Ultra 4 и Galaxy Watch 2 Фото: Future

Поскольку обе модели часов хорошо справились с мониторингом полумарафона, выбор сводится к операционной системе, которой пользуется потенциальный покупатель. Galaxy Watch Ultra 2 работает только со смартфонами на Android, тогда как Apple Watch Ultra 4 совместим исключительно с iPhone.

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