Альтернатива Garmin и Apple до 3000 грн: вышли прочные смарт-часы Rollme (фото)

Компания Rollme представила бюджетные умные часы Hero K1, совместимые с большинством современных смартфонов.

Rollme Hero K1 позиционируются как смарт-часы для активного отдыха и фитнеса. Подробности о новинке представлены на официальном сайте Rollme.

Одним из основных преимуществ Rollme Hero K1 стал надежно защищенный корпус. Часы прошли 15 сертификационных испытаний в соответствии с военными стандартами, а также оснащены прочным безелем из алюминиевого сплава аэрокосмического класса. Водонепроницаемость 5 атм делает их пригодными для плавания.

Rollme Hero K1 Фото: Rollme

Rollme Hero K1 оснащены 1,46-дюймовым HD-дисплеем, светодиодным фонариком и аккумулятором емкостью 1200 мАч. Производитель обещает точное GPS-отслеживание в густонаселенных городских районах и отдаленной местности, а также офлайн-карты для зон, где нет связи. Кроме того, в устройстве есть компас, барометр и альтиметр.

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Rollme Hero K1 Фото: Rollme

Умные часы способны обрабатывать звонки через Bluetooth, однако отвечать на сообщения в WhatsApp могут только владельцы смартфонов на Android. С помощью сопутствующего приложения Rollme можно получить доступ к помощнику с искусственным интеллектом.

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Rollme Hero K1 предлагают более 100 спортивных режимов для отслеживания тренировок. Часы осуществляют непрерывный оптический мониторинг сердечного ритма, измерение уровня кислорода в крови и автоматическое отслеживание сна. Устройство продается в цветах Ranger Black и Storm Gray.

Официальная цена Rollme Hero K1 — 59,99 долларов (около 2 705 грн).

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