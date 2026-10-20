Xiaomi випустила недорогий фітнес-трекер: ціна та функції Redmi Band 4 (фото)
Компанія Xiaomi представила новий доступний фітнес-трекер Redmi Band 4, який став наступником Redmi Band 3, випущеного у 2024 році.
Новий Redmi Band 4 отримав оновлений дизайн, триваліший час роботи від акумулятора та низку нових функцій, зазначає Gizmochina.
Трекер Redmi Band 4 має металеву текстуровану рамку та вигнуте 2.5D захисне скло над 1,47 дюймовим дисплеєм з частотою оновлення 60 Гц. Ремінець має надійніше триматись на зап’ясті завдяки текстурованому матеріалу та новій застібці.
Redmi стверджує, що цей фітнес-браслет здатен витримувати до 21 дня на одному заряді. Пристрій пропонує цілодобовий моніторинг стресу, відстеження серцевого ритму, показники рівня кисню в крові, відстеження сну та управління жіночим здоров'ям.
Які пристрої ви найчастіше підключаєте до зарядної станції?
Redmi Band 4 підтримує 50 спортивних режимів, в тому числі для бігу, їзди на велосипеді та настільного тенісу. Браслет має водонепроникність 5 атм, тож підходить для поверхневого плавання.
- Ціна Redmi Band 4 — 169 юанів (близько 1 140 грн).
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