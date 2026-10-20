Xiaomi выпустила недорогой фитнес-трекер: цена и функции Redmi Band 4 (фото)

Компания Xiaomi представила новый доступный фитнес-трекер Redmi Band 4, который стал преемником модели Redmi Band 3, выпущенной в 2024 году.

Новый Redmi Band 4 получил обновленный дизайн, более длительное время автономной работы и ряд новых функций, отмечает Gizmochina.

Трекер Redmi Band 4 имеет металлическую текстурированную рамку и изогнутое защитное стекло 2.5D над 1,47-дюймовым дисплеем с частотой обновления 60 Гц. Ремешок более надежно держится на запястье благодаря текстурированному материалу и новой застежке.

Redmi Band 4 Фото: Xiaomi

Redmi утверждает, что этот фитнес-браслет способен работать до 21 дня без подзарядки. Устройство предлагает круглосуточный мониторинг стресса, отслеживание сердечного ритма, показатели уровня кислорода в крови, отслеживание сна и управление женским здоровьем.

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Redmi Band 4 поддерживает 50 спортивных режимов, в том числе для бега, езды на велосипеде и настольного тенниса. Браслет обладает водонепроницаемостью 5 атм, поэтому подходит для плавания на поверхности.

Цена Redmi Band 4 — 169 юаней (около 1 140 грн).

Redmi Band 4 Фото: Xiaomi

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