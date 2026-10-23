Вместо дорогих смарт-часов: бюджетный фитнес-браслет Samsung раскрыт до выхода (видео)
Компания Samsung в скором времени выпустит недорогой фитнес-браслет Galaxy Fit4, который станет преемником Galaxy Fit3.
Фитнес-трекер Samsung Galaxy Fit4 пока официально не анонсирован, однако портал Android Authority уже опубликовал первые рендеры новинки, сославшись на инсайдера.
Судя по опубликованным видео, Galaxy Fit4 может выглядеть почти так же, как Galaxy Fit3, выпущенный два года назад. Он имеет прямоугольный дисплей со скругленными углами, привычный набор датчиков на задней панели, боковую кнопку и знакомый дизайн силиконового ремешка.
На рендерах Galaxy Fit4 представлен в черном, светло-голубом и белом цветах. Характеристики устройства пока держатся в секрете. Не исключено, что Samsung может обновить аппаратное обеспечение и добавить новые программные функции.
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Цена и дата выхода Samsung Galaxy Fit4 пока не разглашаются. Samsung выпустила Galaxy Fit3 в феврале 2024 года по стартовой цене около 60 долларов, поэтому ожидается, что новая модель также будет бюджетной.
Напомним, что компания Rollme представила бюджетные умные часы Hero K1.
Фокус также сообщал, что Xiaomi выпустила недорогой фитнес-трекер Redmi Band 4.