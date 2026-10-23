Вместо дорогих смарт-часов: бюджетный фитнес-браслет Samsung раскрыт до выхода (видео)

Компания Samsung в скором времени выпустит недорогой фитнес-браслет Galaxy Fit4, который станет преемником Galaxy Fit3.

Фитнес-трекер Samsung Galaxy Fit4 пока официально не анонсирован, однако портал Android Authority уже опубликовал первые рендеры новинки, сославшись на инсайдера.

Рендер Samsung Galaxy Fit4

Судя по опубликованным видео, Galaxy Fit4 может выглядеть почти так же, как Galaxy Fit3, выпущенный два года назад. Он имеет прямоугольный дисплей со скругленными углами, привычный набор датчиков на задней панели, боковую кнопку и знакомый дизайн силиконового ремешка.

Рендер Samsung Galaxy Fit4

На рендерах Galaxy Fit4 представлен в черном, светло-голубом и белом цветах. Характеристики устройства пока держатся в секрете. Не исключено, что Samsung может обновить аппаратное обеспечение и добавить новые программные функции.

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Цена и дата выхода Samsung Galaxy Fit4 пока не разглашаются. Samsung выпустила Galaxy Fit3 в феврале 2024 года по стартовой цене около 60 долларов, поэтому ожидается, что новая модель также будет бюджетной.

Рендер Samsung Galaxy Fit4

Напомним, что компания Rollme представила бюджетные умные часы Hero K1.

Фокус также сообщал, что Xiaomi выпустила недорогой фитнес-трекер Redmi Band 4.