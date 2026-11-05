Дешевший фітнес-браслет виявився точнішим за Apple Watch: що показали тести (фото)

Компанія Google нещодавно представила фітнес-трекер Fitbit Edge, здатний перевершити деякі доступні смартгодинники.

Оглядач гаджетів Ден Бракалья вирішив порівняти функцію підрахунку кроків на Google Fitbit Edge та Apple Watch SE 3. Результатами він поділився у статті для Tom's Guide.

Варто зазначити, що Apple Watch SE 3 працює на iOS і поєднує моніторинг здоров'я та тренувань з безліччю інтелектуальних функцій. Офіційна ціна годинника стартує від 249 доларів (близько 11 300 грн).

Google Fitbit Edge Фото: Tom's Guide

Своєю чергою Google Fitbit Edge являє собою фітнес-браслет, який може похвалитися чудовим набором датчиків для відстеження активності, проте має скромний набір інтелектуальних функцій. Він працює з пристроями Android та iOS та коштує від 179 доларів (близько 8 130 грн).

Видео дня

Fitbit Edge працює приблизно тиждень від батаре, тоді як Apple Watch SE 3 витримує приблизно один день. Для підрахунку кроків обидва пристрої оснащені вбудованим GPS та барометричними альтиметрами для точного відстеження місцезнаходження та висоти.

Apple Watch SE 3 Фото: Tom's Guide

Щоб оцінити точність гаджетів, експерт пройшов рівно 5005 кроків, ведучи рахунок подумки. Паралельно він використовував лічильник кроків Fitbit Edge на лівому зап'ясті та Apple Watch SE 3 — на правому.

Опитування Які пристрої ви найчастіше підключаєте до зарядної станції? Опитування відкрите до Смартфони, планшети, смартгодинники Ноутбуки та маршрутизатори Побутову техніку (холодильник, мікрохвильову піч, чайник) Освітлювальні прилади Інше Голосувати

В результаті Fitbit Edge зареєстрував 5016 кроків протягом приблизно 45-хвилинної прогулянки, тобто лише на одинадцять кроків менше за фактичну кількість. Своєю чергою Apple Watch SE 3 показав 4896 кроків, що є доволі суттєвою похибкою.

Нагадаємо, Xiaomi нещодавно випустила бюджетний фітнес-трекер Smart Band 11.

Фокус також повідомляв, що експерт порівняв Apple Watch Ultra 4 та Galaxy Watch Ultra 2.