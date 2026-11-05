Дешевший фітнес-браслет виявився точнішим за Apple Watch: що показали тести (фото)
Компанія Google нещодавно представила фітнес-трекер Fitbit Edge, здатний перевершити деякі доступні смартгодинники.
Оглядач гаджетів Ден Бракалья вирішив порівняти функцію підрахунку кроків на Google Fitbit Edge та Apple Watch SE 3. Результатами він поділився у статті для Tom's Guide.
Варто зазначити, що Apple Watch SE 3 працює на iOS і поєднує моніторинг здоров'я та тренувань з безліччю інтелектуальних функцій. Офіційна ціна годинника стартує від 249 доларів (близько 11 300 грн).
Своєю чергою Google Fitbit Edge являє собою фітнес-браслет, який може похвалитися чудовим набором датчиків для відстеження активності, проте має скромний набір інтелектуальних функцій. Він працює з пристроями Android та iOS та коштує від 179 доларів (близько 8 130 грн).
Fitbit Edge працює приблизно тиждень від батаре, тоді як Apple Watch SE 3 витримує приблизно один день. Для підрахунку кроків обидва пристрої оснащені вбудованим GPS та барометричними альтиметрами для точного відстеження місцезнаходження та висоти.
Щоб оцінити точність гаджетів, експерт пройшов рівно 5005 кроків, ведучи рахунок подумки. Паралельно він використовував лічильник кроків Fitbit Edge на лівому зап'ясті та Apple Watch SE 3 — на правому.
Які пристрої ви найчастіше підключаєте до зарядної станції?
В результаті Fitbit Edge зареєстрував 5016 кроків протягом приблизно 45-хвилинної прогулянки, тобто лише на одинадцять кроків менше за фактичну кількість. Своєю чергою Apple Watch SE 3 показав 4896 кроків, що є доволі суттєвою похибкою.
Нагадаємо, Xiaomi нещодавно випустила бюджетний фітнес-трекер Smart Band 11.
Фокус також повідомляв, що експерт порівняв Apple Watch Ultra 4 та Galaxy Watch Ultra 2.