Режим энергосбережения: в Житомире приостановят работу электротранспорта и отключат светофоры

В Житомире вынуждены приостановить движение электротранспорта и переводить уличное освещение в экономный режим. Такие меры принимаются из-за значительных повреждений энергетической инфраструктуры страны в результате вражеских ударов.

Главная задача сейчас — снизить нагрузку на энергосистему, чтобы стабилизировать электроснабжение и избежать дополнительных аварий. В связи с этим в городе временно не будут курсировать троллейбусы и трамваи, а уличные фонари будут работать на минимальной мощности, сообщает пресс-служба Житомирского городского совета.

Власти призывают каждого жителя громады максимально ограничить потребление электроэнергии, особенно в часы пиковой нагрузки. От предпринимателей ожидают отказа от декоративного и рекламного освещения, подсветки фасадов и вывесок.

Особое внимание уделяется безопасности на дорогах, ведь светофоры могут работать не в полном объеме или быть полностью отключены. Водителям и пешеходам необходимо быть максимально внимательными, строго соблюдать правила дорожного движения и имеющиеся знаки.

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Напомним, что в Киеве наблюдаются частичные перебои с водоснабжением из-за аварийных отключений электроэнергии, затронувших объекты "Киевводоканала". Специалисты коммунального предприятия совместно с энергетиками работают в усиленном режиме.

Кроме того, Сергей Корецкий заявил, что Россия сосредоточилась на терроре против мирного населения Украины и сейчас прилагает максимум усилий, чтобы оставить людей без тепла, света и воды зимой. Глава правительства заверил, что продолжается активная подготовка к тому, чтобы пережить предстоящую зиму.