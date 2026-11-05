Во всех районах Киева возникли проблемы с водой из-за аварийных отключений электричества

В Киеве наблюдаются частичные перебои с водоснабжением из-за аварийных отключений электроэнергии, затронувших объекты "Киевводоканала". Специалисты коммунального предприятия совместно с энергетиками работают в усиленном режиме.

Коммунальное предприятие "Киевводоканал" официально сообщило о перебоях с водоснабжением в столице.

По информации предприятия, аварийные отключения электроэнергии привели к сбоям в работе объектов водоснабжения, в результате чего в домах по всему городу пропала вода или снизилось давление в сети. Специалисты принимают все необходимые меры для скорейшей стабилизации системы, в некоторых домах водоснабжение уже постепенно восстанавливается.

В компании пообещали информировать жителей о ходе восстановительных работ. Также напоминают, что пока продолжается ликвидация последствий отключений электроэнергии, питьевую воду можно набрать в городских бюветах. Адреса ближайших работающих бюветов можно найти на официальном сайте коммунального предприятия "Киевводфонд".

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Напомним, исполняющий обязанности первого заместителя председателя КГГА Петр Пантелеев пояснил, что не все объекты водоснабжения можно обеспечить обычными генераторами. Мощность значительной части систем водоснабжения и водоотведения столицы требует создания отдельной энергетической инфраструктуры.

Кроме того, вечером 4 ноября жители двух районов Киева вышли на проезжую часть и начали блокировать движение автотранспорта из-за отсутствия света. На видео с места событий — пробки длиной в десятки метров и группы киевлян, которые ходят туда-сюда через дорогу.