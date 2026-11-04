В Киеве люди блокируют дорогу из-за длительных отключений: какая ситуация после ударов РФ (видео)

Жители двух районов Киева вышли на проезжую часть и начали блокировать движение автотранспорта из-за отсутствия света, сообщили в сети. На видео с места событий — "пробки" длиной в десятки метров и группы киевлян, которые ходят туда-сюда через дорогу.

Вечером 4 ноября появились кадры из двух районов Киева, где люди страдают от чрезмерно длительных отключений света, сообщили в ряде столичных пабликов. Протестуют жители Оболонского района и Академгородка. Самое длительное отключение, от которого страдают киевляне, — это отсутствие света в течение пяти суток. Между тем энергетики объяснили, что ситуация — следствие ударов ВС РФ, которые серьезно повредили энергосистему. Фокус собрал информацию о проблемах со светом в Киеве.

Около 10 часов 4 ноября в Telegram-канале "Киевский Движ" были опубликованы кадры, полученные от жителей столицы. Видно, как люди перекрыли дорогу в Академгородке. Из-за блокировки образовалась "пробка" из автомобилей: слышно гудение клаксонов, а киевляне ходят по проезжей части, тем самым задерживая движение. В посте отметили, что "скопление машин просто огромное".

Видео дня

В другом столичном паблике — другие кадры, уже из Оболонского района. В канале "Жизнь Оболонь Киев" указано, что перекрыта улица Йорданская. Жители дома № 24 на Йорданской жалуются, что сидят без света пятые сутки подряд. Отмечается, что чиновники Оболонской РГА никак не реагировали на обращения граждан по поводу проблем с электроснабжением. В то же время люди отметили корректную работу полиции: правоохранители вежливо пообщались с ними и приняли заявление.

"В Оболонском районе полностью нарушена связь с жителями со стороны Оболонской РГА: с людьми никто не разговаривает, никто не реагирует на обращения и жалобы, люди остались один на один со своими проблемами", — говорится в сообщении.

На интернет-ресурсах Оболонской РГА и Святошинской РГА (к которой относится Академгородok) пока не обнаружено никакой реакции чиновников на проблемы жителей. На портале ДТЭК указано, что по адресу Йорданская, 24 — аварийные отключения, и света не будет как минимум до 00:15 5 ноября.

Отключение света — данные ДТЭК по улице Иорданской, 24 Фото: ДТЭК

Отключение света — информация от ДТЭК

Вечером 4 ноября в Telegram-канале компании ДТЭК объяснили, что происходит с отключениями света в Киеве и других соседних регионах. Энергетики затронули несколько вопросов: почему у некоторых долго нет света, почему в одних домах есть свет, а в других — нет, почему отменяют графики отключений. В ДТЭК подчеркнули, что причина — удары РФ, которые в течение нескольких последних дней следуют один за другим. Например, накануне, 3 ноября, произошло сразу 20 атак. При этом остановились три теплоэлектростанции под Киевом, снизилась мощность АЭС, а россияне при этом наносят удары по распределительной системе.

"Из-за этого ситуация может очень быстро меняться, иногда даже несколько раз в час. Нашим титанам-диспетчерам приходится в режиме реального времени поддерживать баланс энергосистемы, чтобы не происходили аварии и свет не исчез совсем. Именно поэтому экстренные отключения могут так часто вводиться и отменяться", — пояснили в ДТЭК.

Отметим, что Фокус писал об атаках РФ на энергетику, произошедших 3 ноября. Глава Минэнерго Денис Шмыгаль сообщил, что россияне запустили по Украине 17 баллистических ракет, 59 крылатых ракет и почти 30 дронов, при этом нанося удары преимущественно по энергетической системе. Выяснилось, что пострадали подстанции возле Хмельницкой АЭС: по ним нанесли удар три дрона. Ранее в НЭК "Укрэнерго" заявили, что россияне 20 раз за сутки атаковали энергетическую инфраструктуру, поэтому отключения могут длиться более 14 часов.

Напоминаем, что волонтер Сергей Стерненко показал, в каком состоянии находятся энергетические объекты, которые должны были получить защиту от ударов со стороны РФ.