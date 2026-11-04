У Києві люди блокують дорогу через тривалі відключення: яка ситуація після ударів РФ (відео)

Жителі двох районів Києва вийшли проїжджу частину та почали блокувати рух автотранспорту через відсутність світла, повідомили у мережі. На відео з місця подій — затори автомобілів на десятки метрів та групи киян, які ходять туди-сюди через дорогу.

Увечері 4 листопада з'явились кадри з двох районів Києва, у яких люди потерпають від надто тривалих відключень світла, розповіли у низці столичних пабліків. Протестують жителі Оболонського району та Академмістечка. Найдовше відключення, від якого потерпають кияни, — це відсутність світла протягом п'яти діб. Тим часом енергетики пояснили, що ситуація — наслідок ударів ЗС РФ, які серйозно пошкодили енергосистему. Фокус зібрав інформацію про проблеми зі світлом у Києві.

Близько 10 год 4 листопада у Telegram-каналі "Киевский Движ" опублікувало кадри, отримані від жителів столиці. Бачимо, як люди заблокували дорогу на Академмістечку. Через блокування утворився "корок" з автомобілів: чути гудіння клаксонів, а кияни ходять проїжджою частиною, то затримуючи рух. У дописі зауважили, що "скупчення авто просто величезне".

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У іншому столичному пабліку — інші кадри, вже з Оболонського району. У каналі "Життя Оболонь Київ" вказано, що блокується вулиця Йорданська. Люди, які живуть в будинку 24 на Йорданській, скаржаться, що сидять без світла п'яту добу поспіль. Зауважується, що чиновники Оболонської РДА ніяк не реагували на звернення громадян щодо проблем з електропостачанням. Водночас люди відзначили коректну роботу поліції: правоохоронці коректно поспілкувались та прийняли заяву.

"В Оболонському районі повністю провалено комунікації з людьми від Оболонської РДА, з людьми ніхто не говорить, ніхто не реагує на звернення та скарги, люди залишилися сам на сам зі своїми проблемами", — ідеться у дописі.

На інтернет-ресурсах Оболонської РДА та Святошинської РДА (відноситься Академмістечко) поки не відшукалось реакції чиновників на проблеми людей. На порталі ДТЕК вказано, що за адресою Йорданська, 24 — аварійні відключення, і світла не буде як мінімум до 00:15 5 листопада.

Відключення світла — дані ДТЕК про Йорданську, 24 Фото: ДТЕК

Відключення світла — інформація ДТЕК

Увечері 4 листопада у Telegram-каналі компанії ДТЕК пояснили, що відбувається з відключеннями світла у Києві та в інших дотичних регіонах. Енергетики зачепили кілька питань: чому у декого довго немає світла, чому деякі будинки зі світлом, а деякі — ні, чому скасовують графіки відключень. У ДТЕК наголосили, що причина — удари РФ, які протягом кількох останніх днів ідуть один за одним. Наприклад, напередодні, 3 листопада, сталось відразу 20 атак. При цьому спинились три теплоелектростанції під Києвом, знизилась потужність АЕС, а росіяни при цьому б'ють по розподільчій системі.

"Через це ситуація може дуже швидко змінюватись, іноді навіть кілька разів на годину. Наші титани-диспетчери в реальному часі мають балансувати енергосистему, щоб не виникали аварії і світло не зникло зовсім. Саме тому екстрені відключення можуть так часто вводити та скасовувати", — пояснили в ДТЕК.

Зазначимо, Фокус писав про атаки РФ на енергетику, які стались 3 листопада. Глава Міненерго Денис Шмигаль повідомив, що росіяни запустили по Україні 17 балістичних ракет, 59 крилатих та майже 30 дронів, і при цьому били переважно по енергетичній системі. З'ясувалось, що постраждали підстанції біля Хмельницької АЕС: по них вдарили три дрони. Перед цим в НЕК "Укренерго" заявили, що росіяни 20 разів за добу атакували енергетичну інфраструктуру, тому відключення можуть тривати понад 14 годин.

Нагадуємо, волонтер Сергій Стерненко показав, у якому стані перебувають енергетичні об'єкти, які мали б отримати захист від ударів РФ.