Российские удары по энергетике: в КМДА рассказали, что происходит с водой и теплом в Киеве

В Киеве стабилизировали ситуацию с энергоснабжением после массированных российских обстрелов энергетической инфраструктуры. В городе продолжается подключение жилых домов к отоплению, а водоснабжение удалось восстановить благодаря резервным источникам питания.

Об этом сообщил исполняющий обязанности первого заместителя председателя КМДА Петр Пантелеев во время брифинга.

По его словам, Киев является частью единой энергетической системы Украины, поэтому повреждения энергетической инфраструктуры напрямую влияют на жизнеобеспечение столицы.

Пантелеев отметил, что с понедельника в Киеве начался отопительный сезон для жилых домов. В первую очередь тепло начали подавать в детские сады, школы, больницы и другие социальные учреждения. В настоящее время работы ведутся в плановом режиме, критических отклонений нет.

После обстрелов город также столкнулся с серьезными перебоями в водоснабжении. Восстановить его помогла предварительная работа по созданию резервного энергоснабжения. В частности, для нужд водоснабжения установили 104 генератора и построили электростанции общей мощностью 16 МВт.

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По словам Пантелеева, в разных районах Киева восстановление водоснабжения заняло от 12 до 24 часов. Это связано со сложностью системы, ведь после восстановления электроснабжения необходимо наполнить сотни километров водопроводных сетей, восстановить давление и запустить насосное оборудование.

Он пояснил, что не все объекты водоснабжения можно обеспечить обычными генераторами. Мощность значительной части систем водоснабжения и водоотведения столицы требует создания отдельной энергетической инфраструктуры.

В качестве примера Пантелеев привёл Оболонский район, где благодаря особенностям системы водоснабжения резервное питание обеспечивают генераторы мощностью до 1 МВт. Во время перехода на резервное питание вода там отсутствовала примерно час.

Строительство автономных источников питания для других объектов требует длительного проектирования, расчета оборудования, прокладки сетей и монтажа. Работы по созданию такой инфраструктуры начались в марте-апреле. Первый этап мощностью 16 МВт уже завершен, а дальнейшие работы планируется продолжить до конца года.

Пантелеев подчеркнул, что Киев принял все необходимые меры к началу отопительного сезона. В то же время из-за российских ударов некоторые объекты, в частности созданные в рамках плана устойчивости, приходится восстанавливать заново.

Он также призвал киевлян готовиться к возможным перебоям в работе коммунальных систем и запастись дома водой и портативными зарядными устройствами. По его словам, подготовка жителей является частью совместных действий по преодолению сложных ситуаций, вызванных российскими атаками.

Напомним, первый заместитель председателя парламентского комитета по вопросам энергетики и ЖКХ Алексей Кучеренко заявил, что Россия стремится дестабилизировать ситуацию в Киеве, систематически уничтожая энергетическую инфраструктуру. По его словам, жесткие графики и аварийные отключения электроэнергии в Украине будут оставаться постоянным явлением.

Кроме того, 3 ноября мы сообщали, что из-за повреждений энергетических объектов в результате российских атак в Киеве и области были введены экстренные отключения электроэнергии. В столице также возникли перебои с водоснабжением и сбои в работе городского электротранспорта.