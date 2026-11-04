Графики и аварийные отключения света станут постоянными: в Раде предупредили о сложной зиме

Российские войска поставили своей главной политической целью дестабилизацию Киева путем систематического уничтожения энергетической инфраструктуры. В связи с этим жесткие графики и аварийные отключения электричества в Украине будут оставаться постоянным явлением.

Основной причиной ухудшения ситуации является рост интенсивности вражеских атак, а также недостаточность построенных инженерных сооружений и средств противовоздушной обороны. Об этом в интервью изданию "Телеграф" сообщил народный депутат от фракции "Батькивщина", первый заместитель председателя парламентского комитета по вопросам энергетики и ЖКХ Алексей Кучеренко.

"И россияне, к большому сожалению, наносят удары, а защита не справилась. Постоянно происходят атаки на сетевые подстанции, в первую очередь, Киева. Они и не скрывают этого. Это их глобальная политическая цель — дестабилизировать ситуацию в Киеве", — подчеркнул народный депутат.

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Он пояснил, что враг осознал невозможность достичь своих целей на линии фронта, поэтому пытается оказать общественное давление на политические власти посредством уничтожения энергетики. В результате ударов по ключевым подстанциям Киевский регион способен самостоятельно вырабатывать лишь 10–15 % от потребности в электроэнергии. А столичные ТЭЦ перестали вырабатывать электричество и работают исключительно на выработку тепла.

Кучеренко подчеркнул, что дефицит ресурса напрямую сказывается на критически важной инфраструктуре — водоканалах и электротранспорте. Резерва электроснабжения для столичной метрополитена катастрофически не хватает. Помимо Киева, по словам депутата, наиболее сложная ситуация с энергоснабжением ожидается в Днепре, Кривом Роге и Одессе.

"У энергетиков сейчас горизонт планирования — один день. Проблемы будут постоянно возникать, будут графики, будут аварийные отключения. Какие именно — никто предсказать не может, потому что это зависит не столько от энергетиков, сколько от интенсивности российских атак", — подытожил Алексей Кучеренко.

Напомним, 3 ноября мы сообщали, что в Киеве и области введены экстренные отключения электроэнергии из-за повреждения объектов энергетической инфраструктуры в результате вражеских атак. Кроме того, в столице наблюдаются перебои с водоснабжением, а также сбои в работе городского электротранспорта.

Кроме того, Сергей Корецкий заявил, что Россия сосредоточилась на терроре против мирного населения Украины и сейчас прилагает максимум усилий, чтобы оставить людей без тепла, света и воды зимой. Глава правительства заверил, что продолжается активная подготовка к тому, чтобы пережить предстоящую зиму.