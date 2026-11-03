Коллапс в Киеве: в столице проблемы с транспортом, водой и электричеством, — Кличко

В Киеве и области введены экстренные отключения электроэнергии из-за повреждения объектов энергетической инфраструктуры в результате вражеских атак.

Кроме того, в столице наблюдаются перебои с водоснабжением, а также сбои в работе городского электротранспорта. Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко на своем Telegram-канале.

В настоящее время энергетики и городские службы работают в усиленном режиме, чтобы устранить последствия атак и как можно быстрее стабилизировать ситуацию в городе.

Россия хочет оставить Украину без света и тепла

Напомним, мы сообщали, что в Киеве временно отсутствует водоснабжение. По данным "Киевводоканала", в результате вражеских атак и повреждений энергетической инфраструктуры основные водопроводные объекты предприятия остались без электроснабжения.

Кроме того, из-за новых ударов РФ по инфраструктуре ухудшилась ситуация с графиками отключений электроэнергии, сообщила НЭК "Укрэнерго". Некоторым украинцам придется провести в темноте более 12 часов.

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Сергей Корецкий заявил, что Россия сосредоточилась на терроре против мирного населения Украины и сейчас прилагает максимум усилий, чтобы оставить людей без тепла, света и воды зимой. Глава правительства заверил, что продолжается активная подготовка к тому, чтобы пережить предстоящую зиму.

На прошлой неделе стало известно, что в сентябре украинская разведка перехватила российский документ, в котором изложен план, приводящий к ухудшению санитарных условий и вынужденному оттоку жителей из городов.