Колапс у Києві: у столиці проблеми з транспортом, водою та світлом, — Кличко

У Києві та області запроваджено екстрені відключення електроенергії через пошкодження об’єктів енергетичної інфраструктури внаслідок ворожих атак.

Крім того, у столиці спостерігаються перебої з водопостачанням, а також порушення в роботі міського електротранспорту. Про це повідомив міський голова Києва Віталій Кличко у своєму Telegram-каналі.

Наразі енергетики та міські служби працюють у посиленому режимі, щоб ліквідувати наслідки атак і якнайшвидше стабілізувати ситуацію в місті.

РФ хоче залишити Україну без світла та тепла

Нагадаємо, ми повідомляли, що у Києві тимчасово відсутнє водопостачання. За даними Київводоканалу, внаслідок ворожих атак і пошкоджень енергетичної інфраструктури знеструмлено основні водопровідні об'єкти підприємства.

Крім того, через нові удари РФ по інфраструктурі погіршилась ситуація з графіками відключення світла, повідомила НЕК "Укренерго". Дехто з українців сидітиме у темряві понад 12 годин.

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Сергій Корецький заявляв, що Росія зосередилася на терорі проти мирного населення України і зараз докладає максимум зусиль, щоб залишити людей без тепла, світла та води взимку. Глава уряду запевнив, що триває активна підготовка до того, щоб пережити наступну зиму.

Минулого тижня стало відомо, що у вересні українська розвідка перехопила російський документ, у якому описано план, що призведе до погіршення санітарних умов та вимушеного відтоку мешканців із міст.