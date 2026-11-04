Графіки та аварійні відключення світла будуть постійними: у Раді попередили про складну зиму

Російські війська обрали своєю головною політичною метою дестабілізацію Києва шляхом системного знищення енергетичної інфраструктури. Через це жорсткі графіки та аварійні відключення світла в Україні залишатимуться постійними.

Основною причиною погіршення ситуації є зростання інтенсивності ворожих атак, а також недостатність збудованого інженерного захисту та протиповітряної оборони. Про це в інтерв’ю виданню "Телеграф" повідомив народний депутат від фракції "Батьківщина", перший заступник голови парламентського комітету з питань енергетики та ЖКП Олексій Кучеренко.

"І росіяни атакують, на превеликий жаль, і захист не впорався. Постійно йдуть атаки на мережеві підстанції, в першу чергу, Києва. Вони й не приховують цього. Це їхня глобальна політична ціль – дестабілізувати ситуацію в Києві", — наголосив нардеп.

Він пояснив, що ворог усвідомив неможливість досягти своїх цілей на лінії фронту, тому намагається створити суспільний тиск на політичну владу через знищення енергетики. Унаслідок ударів по ключових підстанціях Київський регіон спроможний самостійно виробити лише 10–15% від потреби в електроенергії. А столичні ТЕЦ перестали виробляти електрику й працюють виключно на генерацію тепла.

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Кучеренко підкреслив, що дефіцит ресурсу безпосередньо впливає на критичну інфраструктуру — водоканали та електротранспорт. Резерву живлення для столичної підземки катастрофічно не вистачає. Окрім Києва, за словами депутата, найскладніша ситуація з енергопостачанням очікується в Дніпрі, Кривому Розі та Одесі.

"У енергетиків зараз горизонт планування – один день. Постійно буде проблема, будуть графіки, будуть аварійні відключення. Які саме, ніхто спрогнозувати не може, бо це залежить не стільки від енергетиків, скільки від потужності російських атак", — підсумував Олексій Кучеренко.

Нагадаємо, 3 листопада ми повідомляли, що у Києві та області запроваджено екстрені відключення електроенергії через пошкодження об’єктів енергетичної інфраструктури внаслідок ворожих атак. Крім того, у столиці спостерігаються перебої з водопостачанням, а також порушення в роботі міського електротранспорту.

Крім того, Сергій Корецький заявляв, що Росія зосередилася на терорі проти мирного населення України і зараз докладає максимум зусиль, щоб залишити людей без тепла, світла та води взимку. Глава уряду запевнив, що триває активна підготовка до того, щоб пережити наступну зиму.