Російські удари по енергетиці: у КМДА розповіли, що відбувається з водою та теплом у Києві

У Києві стабілізували ситуацію з енергозабезпеченням після масованих російських обстрілів енергетичної інфраструктури. У місті триває підключення житлових будинків до опалення, а водопостачання вдалося відновити завдяки резервним джерелам живлення.

Про це повідомив виконувач обов’язків першого заступника голови КМДА Петро Пантелеєв під час брифінгу.

За його словами, Київ є частиною єдиної енергетичної системи України, тому пошкодження енергетичної інфраструктури безпосередньо впливають на життєзабезпечення столиці.

Пантелеєв зазначив, що з понеділка в Києві розпочали опалювальний сезон для житлових будинків. Передусім тепло подавали до дитячих садків, шкіл, лікарень та інших соціальних закладів. Наразі роботи тривають у плановому режимі, критичних відхилень немає.

Після обстрілів місто також зіткнулося із суттєвими перебоями у водопостачанні. Відновити його допомогла попередня робота зі створення резервного живлення. Зокрема, для потреб водопостачання встановили 104 генератори та побудували електростанції загальною потужністю 16 МВт.

Видео дня

Фрагмент з -20:00

За словами Пантелеєва, у різних районах Києва відновлення водопостачання тривало від 12 до 24 годин. Це пов’язано зі складністю системи, адже після відновлення електропостачання необхідно заповнити сотні кілометрів водопровідних мереж, відновити тиск і запустити насосне обладнання.

Він пояснив, що не всі об’єкти водопостачання можна забезпечити звичайними генераторами. Потужність значної частини систем водопостачання та водовідведення столиці потребує створення окремої енергетичної інфраструктури.

Як приклад Пантелеєв навів Оболонський район, де завдяки особливостям системи водопостачання резервне живлення забезпечують генератори потужністю до 1 МВт. Під час переходу на резервне живлення вода там була відсутня приблизно годину.

Будівництво автономних джерел живлення для інших об’єктів потребує тривалого проєктування, розрахунку обладнання, прокладання мереж і монтажу. Роботи зі створення такої інфраструктури розпочали у березні-квітні. Перший етап потужністю 16 МВт уже завершили, а подальші роботи планують продовжити до кінця року.

Пантелеєв наголосив, що Київ виконав необхідні заходи для початку опалювального сезону. Водночас через російські удари деякі об’єкти, зокрема створені в межах плану стійкості, доводиться відновлювати повторно.

Він також закликав киян готуватися до можливих перебоїв у роботі комунальних систем і мати вдома запаси води та павербанки. За його словами, підготовка мешканців є частиною спільних дій для подолання складних ситуацій, спричинених російськими атаками.

Нагадаємо, перший заступник голови парламентського комітету з питань енергетики та ЖКП Олексій Кучеренко заявив, що Росія прагне дестабілізувати ситуацію в Києві, систематично знищуючи енергетичну інфраструктуру. За його словами, жорсткі графіки та аварійні відключення електроенергії в Україні залишатимуться постійними.

Також 3 листопада ми повідомляли, що через пошкодження енергетичних об’єктів внаслідок російських атак у Києві та області запровадили екстрені відключення світла. У столиці також виникли перебої з водопостачанням і порушення в роботі міського електротранспорту.