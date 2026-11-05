У всіх районах Києва проблеми з водою через аварійні відключення світла

У Києві спостерігаються часткові перебої з водопостачанням через аварійні відключення електроенергії, які торкнулися об’єктів "Київводоканалу". Фахівці комунального підприємства спільно з енергетиками працюють у посиленому режимі.

Комунальне підприємство "Київводоканал" офіційно повідомило про перебої з водопостачанням у столиці.

За інформацією підприємства, аварійні відключення світла призвели до збоїв у роботі об’єктів водопостачання, внаслідок чого в будинках по всьому місту зникла вода або знизився тиск у мережі. Фахівці вживають усіх необхідних заходів для якнайшвидшої стабілізації системи, у деяких будинках водопостачання вже поступово відновлюється.

У компанії пообіцяли інформувати мешканців про хід відновлювальних робіт. Також нагадують, що поки триває ліквідація наслідків відключень електроенергії, питну воду можна набрати в міських бюветах. Адреси найближчих працюючих бюветів можна знайти на офіційному сайті комунального підприємства "Київводфонд".

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Нагадаємо, виконувач обов’язків першого заступника голови КМДА Петро Пантелеєв пояснив, що не всі об’єкти водопостачання можна забезпечити звичайними генераторами. Потужність значної частини систем водопостачання та водовідведення столиці потребує створення окремої енергетичної інфраструктури.

Крім того, ввечері 4 листопада жителі двох районів Києва вийшли на проїжджу частину та почали блокувати рух автотранспорту через відсутність світла. На відео з місця подій — затори автомобілів на десятки метрів та групи киян, які ходять туди-сюди через дорогу.