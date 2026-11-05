Режим економії енергії: у Житомирі зупинять роботу електротранспорту та вимкнуть світлофори

У Житомирі вимушено зупиняють рух електротранспорту та переводять вуличне освітлення в економний режим. Такі заходи впроваджують через значні пошкодження енергетичної інфраструктури країни внаслідок ворожих ударів.

Головне завдання зараз — зменшити навантаження на енергосистему, щоб стабілізувати електропостачання та уникнути додаткових аварій. У зв'язку з цим у місті тимчасово не курсуватимуть тролейбуси та трамваї, а ліхтарі на вулицях працюватимуть із мінімальною потужністю, повідомляє пресслужба Житомирської міської ради.

Влада закликає кожного мешканця громади максимально обмежити використання електроенергії, особливо в пікові години. Від підприємців очікують відмови від декоративного й рекламного освітлення, підсвічування фасадів та вивісок.

Окрема увага звертається на безпеку на дорогах, адже світлофори можуть працювати не в повному обсязі або бути повністю вимкненими. Водіям та пішоходам необхідно бути максимально уважними, суворо дотримуватися правил дорожнього руху й наявних знаків.

Видео дня

Нагадаємо, у Києві спостерігаються часткові перебої з водопостачанням через аварійні відключення електроенергії, які торкнулися об’єктів "Київводоканалу". Фахівці комунального підприємства спільно з енергетиками працюють у посиленому режимі.

Крім того, Сергій Корецький заявляв, що Росія зосередилася на терорі проти мирного населення України і зараз докладає максимум зусиль, щоб залишити людей без тепла, світла та води взимку. Глава уряду запевнив, що триває активна підготовка до того, щоб пережити наступну зиму.