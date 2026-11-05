Немецкий генерал, ставший интернет-мемом в Украине, возглавит Бундесвер (видео)

Кристиан Фройдинг в 2022 году возглавил военную поддержку Киева со стороны Берлина и создал специальное подразделение, которое помогало находить и оплачивать оружие для Украины. Теперь он будет руководить Генеральным штабом армии Германии.

О назначении генерала Фройдинга сообщает Financial Times и отмечает, что он имеет тесные связи с Украиной. По данным издания, назначение происходит в тот момент, когда Берлин возглавляет европейскую кампанию по перевооружению.

Фройдинг приступит к исполнению обязанностей в феврале. Он сменит Карстена Бройера, который станет председателем Военного комитета НАТО.

Как Кристиан Фройдинг стал известен в Украине

Во время Курской операции ВСУ генерал проводил захватывающие обзоры событий для телевидения Бундесвера. Конечно, немецкий генерал, наносящий на карту с названиями российских городов направления возможных ударов, не мог не вызвать у зрителей "исторические воспоминания".

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Кроме того, Фройдинг высказывал мнения о возможных действиях ВСУ и рекомендовал наносить удары по российским аэродромам, что вызвало массу негативных комментариев со стороны "глубинного народа" РФ и очень порадовало украинцев.

Что известно о Фройдинге

По образованию Фройдинг — офицер армейской разведки. Он служил на Балканах и в Афганистане, а позже работал адъютантом Урсулы фон дер Ляйен, когда она занимала пост министра обороны Германии.

Как отмечает издание, Фройдинг активно выступает за то, чтобы военные армии извлекли уроки из войны в Украине. В частности, он утверждает, что каждый солдат должен стать оператором беспилотников или специалистом по противодействию им. В октябре генерал инициировал создание в Бундесвере отдельного полка беспилотников.

В то же время, по информации FT, он неоднократно подчеркивал, что войну в Украине не следует рассматривать как образец того, как НАТО будет реагировать на любое нападение со стороны России. Впрочем, Фройдинг призвал западные армии извлекать уроки из опыта Киева.

Ранее мы писали, что Германия закупает украинские ракеты "Барс". Бундесвер получит оружие с дальностью стрельбы 1000 км.

Кроме того, Германия планирует выделить 400 млн евро на закупку украинских ударных беспилотников, в частности "Барс", "Лютый" и Flamingo. Средства должны были быть выделены в рамках пакета военной помощи Украине на сумму 5 млрд евро.