Германия покупает украинские ракеты "Барс": Бундесвер получит оружие, которое достает на 1000 км

Германия планирует приобрести первую партию украинских крылатых ракет "Барс" для испытаний в Бундесвере. Если результаты окажутся удовлетворительными, страна может заказать ещё несколько сотен таких ракет.

Об этом сообщает издание The Financial Times.

По данным издания, немецкие власти должны завершить сделку по закупке в ближайшие недели. Технические испытания могут начаться в начале 2027 года.

"Барс" — это ракета с реактивным двигателем, дальность полета которой достигает 1000 км, а масса боевой нагрузки, в зависимости от модификации, составляет до 105 кг. Украина использует эти ракеты для нанесения ударов по российским военным базам и энергетическим объектам.

В последние месяцы "Барс" также производят в Германии. Над этим работает украинско-немецкое совместное предприятие, созданное в рамках программы Build with Ukraine ("Строим вместе с Украиной"), которую в прошлом году инициировал президент Владимир Зеленский.

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Изначально программа должна была помочь наладить производство оружия для Украины за рубежом, увеличить производственные мощности и снизить риски российских ударов по предприятиям. В перспективе она также предусматривает открытие рынков НАТО для украинских производителей вооружений.

Первую партию ракет "Барс", изготовленных в Германии и профинансированных ею, передали Украине в октябре. Теперь совместное предприятие должно производить ракеты и для немецкой армии. По данным FT, это будет первая известная закупка Бундесвером наступательного оружия, разработанного в Украине, для собственного использования.

Эта закупка является частью планов Германии по усилению европейского сдерживания России и увеличению запасов оружия дальнего действия. Берлин также ищет более доступные системы, которые можно производить в больших количествах.

Германия уже договорилась о первоначальной закупке американских ракет "Томагавк", однако они дорогостоящие, а из-за ограниченных производственных мощностей их поставка ожидается не раньше 2030-х годов. Параллельно страна планирует приобрести небольшую партию крылатых ракет Anthem американского стартапа Covenant для испытаний.

По информации издания, "Барс" стоит ещё дешевле, чем Anthem, хотя немецкие чиновники рассматривают возможность закупки обеих систем. Планы по приобретению украинских крылатых ракет "Фламинго" на данный момент приостановлены.

Напомним, в мае 2025 года СМИ сообщали, что Германия планирует выделить 400 млн евро на закупку украинских ударных беспилотников, в частности "Барс", "Лютый" и Flamingo. Средства должны были быть выделены в рамках пакета военной помощи Украине на сумму 5 млрд евро.

Осенью 2025 года появилась информация о новых ракетах, которые будут использоваться истребителями Typhoon для уничтожения дронов.