Німеччина купує українські ракети "Барс": Бундесвер отримає зброю, яка дістає на 1000 км

Німеччина планує придбати першу партію українських крилатих ракет "Барс" для випробувань у Бундесвері. Якщо результати будуть задовільними, країна може замовити ще кілька сотень таких ракет.

Про це повідомляє видання The Financial Times.

За даними видання, німецька влада має завершити угоду про закупівлю найближчими тижнями. Технічні випробування можуть розпочатися на початку 2027 року.

"Барс" — це ракета з реактивним двигуном, дальність польоту якої сягає 1000 км, а маса бойового навантаження залежно від модифікації становить до 105 кг. Україна використовує ці ракети для ударів по російських військових базах та енергетичних об'єктах.

Останніми місяцями "Барс" також виробляють у Німеччині. Над цим працює українсько-німецьке спільне підприємство, створене в межах програми Build with Ukraine ("Будуємо разом з Україною"), яку торік започаткував президент Володимир Зеленський.

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Спочатку програма мала допомогти виробляти зброю для України за кордоном, збільшити виробничі потужності та зменшити ризики російських ударів по підприємствах. У перспективі вона також передбачає відкриття ринків НАТО для українських виробників озброєння.

Першу партію виготовлених у Німеччині та профінансованих нею ракет "Барс" передали Україні в жовтні. Тепер спільне підприємство має виробляти ракети й для німецької армії. За даними FT, це буде перша відома закупівля Бундесвером наступальної зброї, розробленої в Україні, для власного використання.

Закупівля є частиною планів Німеччини посилити європейське стримування Росії та збільшити запаси далекобійного озброєння. Берлін також шукає доступніші системи, які можна виробляти у великих кількостях.

Німеччина вже домовилася про початкову закупівлю американських ракет Tomahawk, однак вони дорогі, а через обмежені виробничі потужності їх постачання очікується не раніше 2030-х років. Паралельно країна планує придбати невелику партію крилатих ракет Anthem американського стартапу Covenant для випробувань.

За інформацією видання, "Барс" коштує ще дешевше, ніж Anthem, хоча німецькі посадовці розглядають можливість закупівлі обох систем. Плани щодо придбання українських крилатих ракет "Фламінго" наразі призупинені.

Нагадаємо, у травні 2025 року ЗМІ повідомляли, що Німеччина планує спрямувати €400 млн на закупівлю українських ударних безпілотників, зокрема "Барс", "Лютий" і Flamingo. Кошти мали виділити в межах пакета військової допомоги Україні на €5 млрд.

Восени 2025 року з'явилася інформація про нові ракети, які використовуватимуть винищувачі Typhoon для знищення дронів.