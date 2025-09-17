Дешево, але ефективно: літаки Typhoon будуть збивати дрони ракетами APKWS (відео)

Компанія BAE Systems може інтегрувати свої ракети Advanced Precision Kill Weapon System (APKWS) з лазерним наведенням у винищувачі Eurofighter Typhoon.

Наразі APKWS II розглядається як недорога зброя для Typhoon, яка дозволить літакам ефективно протидіяти ворожим безпілотникам. Про це сказав керівник відділу Typhoon Strategy Delivery компанії BAE Systems Пол Сміт, передає The War Zone.

Повідомляється, що ця інтеграція передбачає розгортання на борту літака Typhoon нового та набагато потужнішого радара з активною електронно-сканованою решіткою (AESA). Радар AESA у поєднанні з APKWS буде особливо корисним для протидії дронам та крилатим ракетам

На Паризькому авіасалоні в червні цього року гендиректор Eurofighter Хорхе Тамаріт Дегенхардт підтвердив, що замовники Typhoon надають все більшого значення наявності можливостей боротьби з дронами.

Що відомо про APKWS

В армії США ракета "повітря-повітря" з лазерним наведенням відома як AGR-20F. Вона є варіантом APKWS, також відомої як Fixed Wing, Air Launched, Counter-Unmanned Aircraft Systems Ordnance (FALCO). ВПС США вже неодноразово запускали ці ракети з винищувачів F-15E та F-16 для боротьби з іранськими безпілотниками та ракетами на Близькому Сході.

Робота APKWS проти дронів хуситів

Усі версії ракети APKWS складаються з трьох основних компонентів: секції лазерного наведення, вставленої між однією з різних варіантів бойової частини , та стандартного 70-мм ракетного двигуна між ними.

FALCO оснащена бойовою частиною з неконтактним детонатором та тим, що американські військові описують як "оптимізовані алгоритми наведення та зондування для класу "повітря-повітря". Її також планують зробити ще смертоноснішою, додавши новий дворежимний пакет наведення.

Як пояснюють у виданні, навіть у своїй базовій формі ракети APKWS краще підходить для знищення дронів, ніж традиційні ракети класу "повітря-повітря". Льотні характеристики дозволять їм збивати відносно стабільно літаючі, нереактивні цілі з низькою продуктивністю.

