Дешево, но эффективно: самолеты Typhoon будут сбивать дроны ракетами APKWS (видео)

Компания BAE Systems может интегрировать свои ракеты Advanced Precision Kill Weapon System (APKWS) с лазерным наведением в истребители Eurofighter Typhoon.

Сейчас APKWS II рассматривается как недорогое оружие для Typhoon, которое позволит самолетам эффективно противодействовать вражеским беспилотникам. Об этом сказал руководитель отдела Typhoon Strategy Delivery компании BAE Systems Пол Смит, передает The War Zone.

Сообщается, что эта интеграция предусматривает развертывание на борту самолета Typhoon нового и гораздо более мощного радара с активной электронно-сканирующей решеткой (AESA). Радар AESA в сочетании с APKWS будет особенно полезным для противодействия дронам и крылатым ракетам.

На Парижском авиасалоне в июне этого года гендиректор Eurofighter Хорхе Тамарит Дегенхардт подтвердил, что заказчики Typhoon придают все большее значение наличию возможностей борьбы с дронами.

Что известно об APKWS

В армии США ракета "воздух-воздух" с лазерным наведением известна как AGR-20F. Она является вариантом APKWS, также известной как Fixed Wing, Air Launched, Counter-Unmanned Aircraft Systems Ordnance (FALCO). ВВС США уже неоднократно запускали эти ракеты с истребителей F-15E и F-16 для борьбы с иранскими беспилотниками и ракетами на Ближнем Востоке.

Работа APKWS против дронов хуситов

Все версии ракеты APKWS состоят из трех основных компонентов: секции лазерного наведения, вставленной между одной из различных вариантов боевой части, и стандартного 70-мм ракетного двигателя между ними.

FALCO оснащена боевой частью с неконтактным детонатором и тем, что американские военные описывают как "оптимизированные алгоритмы наведения и зондирования для класса "воздух-воздух". Ее также планируют сделать еще более смертоносной, добавив новый двухрежимный пакет наведения.

Как объясняют в издании, даже в своей базовой форме ракеты APKWS лучше подходит для уничтожения дронов, чем традиционные ракеты класса "воздух-воздух". Летные характеристики позволят им сбивать относительно стабильно летающие, нереактивные цели с низкой производительностью.

