Німецький генерал, що став інтернет-мемом в Україні, очолить Бундесвер (відео)

Крістіан Фройдінг у 2022 році очолив військову підтримку Києва з боку Берліна і заснував спеціальний підрозділ, який допомагав знаходити й оплачувати зброю для України. Тепер він буде керувати Генштабом армії Німеччини.

Про призначення генерала Фройдінга повідомляє Financial Times і зазначає, що він має тісні зв'язки з Україною. За даними видання, призначення відбувається в той момент, коли Берлін очолює європейську кампанію з переозброєння.

Фройдінг розпочне виконання обов'язків у лютому. Він замінить Карстена Бройєра, який стане головою Військового комітету НАТО.

Як Крістіан Фройдинг прославився в Україні

Під час Курської операції ЗСУ генерал робив запальні огляди подій для телебачення Бундесверу. Звичайно, німецький генерал, що малює напрямки можливих ударів на мапі з назвами російських міст, не міг не викликати "історичних флешбеків" у глядачів.

Окрім цього, Фройдінг висловлював думки щодо можливих кроків ЗСУ та рекомендував завдавати ударів по аеродромах росіян, що викликало купу негативних коментарів "глибинного народу" РФ і дуже тішило українців.

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Що відомо про Фройдінга

За освітою Фройдінг — офіцер армійської розвідки. Він служив на Балканах та в Афганістані, а пізніше працював ад'ютантом Урсули фон дер Ляєн, коли вона обіймала посаду міністра оборони Німеччини.

Як зазначає видання, Фройдінг активно виступає за те, щоб військові армії робили висновки з війни в Україні. Зокрема, він стверджує, що кожен солдат має стати оператором безпілотників або фахівцем із протидії їм. У жовтні генерал ініціював створення в Бундесвері окремого полку безпілотників.

Водночас, за інформацією FT, він неодноразово наголошував, що війну в Україні не слід вважати взірцем того, як НАТО реагуватиме на будь-який напад Росії. Утім Фройдінг закликав західні армії вчитися на досвіді Києва.

Раніше ми писали, що Німеччина купує українські ракети "Барс". Бундесвер отримає зброю, яка дістає на 1000 км.

Також Німеччина планує спрямувати €400 млн на закупівлю українських ударних безпілотників, зокрема "Барс", "Лютий" і Flamingo. Кошти мали виділити в межах пакета військової допомоги Україні на €5 млрд.