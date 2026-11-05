В Словакии якобы произошла смертельная драка между бойцами ВСУ: Игнат отреагировал на информацию (обновлено)

В словацком городе Тренчин в отеле во время драки между двумя украинскими военнослужащими один из них получил ножевые ранения и, по сообщениям словацких СМИ, скончался по дороге в больницу. Однако в Пресс-службе Вооружённых сил Украины приводятся другие сведения.

Как заявил в комментарии РБК-Украина пресс-секретарь Военно-воздушных сил Юрий Игнат, информация о военнослужащих Военно-воздушных сил является фейковой. По его словам, ни пилоты, ни другой авиационный персонал в настоящее время не проходят обучение в Словакии.

"Многие украинские военные проходят летную подготовку за рубежом, но не в Словакии", — отметил Игнат.

Как сообщали местные СМИ

По данным словацкого издания Nový Čas, в городе Тренчин в отеле подрались двое украинских военных. Один из них получил ножевые ранения. Пострадавшему было 53 года. Медики пытались доставить его в больницу, но мужчина скончался во время транспортировки.

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Словацкие СМИ также сообщали, что оба украинца, вероятно, служат в авиационном подразделении и находятся в стране на обучении. Во время конфликта в отеле один из военных нанес другому ножевые ранения, в результате которых тот получил тяжкие травмы.

Полиция задержала 53-летнего мужчину, подозреваемого в нападении. Правоохранители начали расследование обстоятельств происшествия.

Что говорят в МИД

В МИД журналистам подтвердили, что в ночь на 5 ноября в Словакии от колото-резаных ранений скончался гражданин Украины, сообщает "Украинская правда". По подозрению в совершении преступления задержан один мужчина, еще одного разыскивают.

В ведомстве отметили, что все эти лица — гражданские. Двое из них находились в Словакии в служебной командировке и не являются военнослужащими Сил обороны Украины.

Ранее сообщалось, что Словакия возобновляет диалог с РФ по вопросам нефти и газа в преддверии введения запрета ЕС в 2027 году.

Кроме того, Словакия заблокировала продление санкций против РФ.