У Словаччині нібито сталась смертельна бійка бійців ЗСУ: Ігнат вже відреагував на інформацію

У словацькому місті Тренчин у готелі під час бійки між двома українськими військовими один із них отримав ножові поранення й, за повідомленнями словацьких медіа, помер дорогою до лікарні. Проте у ПС ЗС України інша інформація.

Як заявив у коментарі РБК-Україна речник Повітряних сил Юрій Ігнат, інформація про військових Повітряних сил є фейковою. За його словами, ані пілоти, ані інший авіаційний персонал наразі не проходить навчання в Словаччині.

"Чимало українських військових проходять льотний вишкіл за кордоном, однак не у Словаччині", — зазначив Ігнат.

Що повідомляли місцеві ЗМІ

За даними словацького видання Nový Čas, у місті Тренчин у готелі побились двоє українських військових. Один із них отримав ножові поранення. Потерпілому було 53 роки. Медики намагалися доправити його до лікарні, але чоловік помер під час транспортування.

Словацькі медіа також повідомляли, що обидва українці, ймовірно, належать до авіаційного підрозділу й перебувають у країні на навчанні. Під час конфлікту в готелі один із військових завдав іншому ножових поранень, унаслідок яких той дістав тяжкі травми.

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Поліція затримала 53-річного чоловіка, якого підозрюють у нападі. Правоохоронці розпочали розслідування обставин події.

Раніше повідомлялось, що Словаччина відновлює діалог із РФ щодо нафти та газу перед забороною ЄС у 2027 році.

Крім того, Словаччина заблокувала продовження санкцій проти РФ.